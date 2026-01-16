В столичном центре травматологии будут оперировать с помощью ИИ

130
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

Там внедрена роботизированная система MISSO для высокоточной ортопедической хирургии

Фото автора

В Национальном научном центре травматологии и ортопедии введена в эксплуатацию инновационная роботизированная хирургическая система MISSO — одна из самых современных платформ в области ортопедии с элементами искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Новая технология предназначена для точного планирования и проведения сложных хирургических вмешательств и открывает для казахстанской медицины качественно новый уровень высокотехнологичной помощи.

Торжественная церемония передачи системы прошла с участием представителей государственных органов и международных партнеров. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал отметил, что система MISSO сегодня используется лишь в ограниченном числе стран мира. По его словам, передача столь передовой технологии Казахстану является подтверждением высокого уровня доверия и стратегического партнерства между двумя государствами, а индийская сторона готова и далее содействовать обмену знаниями и опытом в сфере медицинских инноваций.

Значимость проекта для национальной системы здравоохранения подчеркнул директор департамента развития электронного здравоохранения Минздрава РК Аскар Аргынбаев. Он отметил, что внедрение роботизированных решений и цифровых инструментов в клиническую практику напрямую связано с повышением безопасности пациентов и приближением качества отечественной медицины к международным стандартам.

Роботизированная система MISSO позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивает высокую точность хирургических вмешательств и стандартизацию результатов операций, сохраняя при этом персонализированный подход к каждому пациенту. Именно такие технологии, как подчеркивается на государственном уровне, формируют основу современного здравоохранения, ориентированного на науку и инновации.

Директор ННЦТО Олжас Бекарисов выразил благодарность индийской компании Meril и Посольству Индии за поддержку в реализации проекта. По его словам, освоение роботизированных технологий является ключевым этапом развития ортопедо-травматологической службы страны и позволит не только повысить точность операций, но и сократить сроки реабилитации пациентов, а также укрепить профессиональные компетенции казахстанских специалистов.

Сегодня Национальный научный центр травматологии и ортопедии ежегодно выполняет около 18 тысяч операций по эндопротезированию суставов, тогда как общая потребность по стране достигает 128 тысяч вмешательств. Внедрение системы MISSO открывает новые возможности для расширения доступа к высокотехнологичной медицинской помощи и повышения ее эффективности на республиканском уровне.

#медицина #робот #ИИ #центр травматологии

Популярное

Все
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Будет медицинский кластер
Январская свекла поспеет в апреле
Определены топ-5 спортсменов Национальной гвардии
Жить на родной земле
Джиу-джитсу, Янчик и пингвиненок
Дипломам открывают границы
Дорога к победе длиной в 25 лет
Из Алматы до Эвереста на велосипеде
Наблюдать и наслаждаться
Президент подписал закон о банках и банковской деятельности в Казахстане
Лед прочный, а шапки лучше привязывать
Черно-белая память
О потенциале единого Парламента
Право выбора и проблема привычки
Крепость, ставшая горкой
Битвы дронов
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Тройной подарок
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Подотраслям предложено дружить
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Национальный научный центр инфекционных болезней открыли в …
Более 35% казахстанцев придерживаются принципов здорового о…
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОС…
Здравоохранение должно работать как целостная система — Аид…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]