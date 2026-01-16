Фото автора

В Национальном научном центре травматологии и ортопедии введена в эксплуатацию инновационная роботизированная хирургическая система MISSO — одна из самых современных платформ в области ортопедии с элементами искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Новая технология предназначена для точного планирования и проведения сложных хирургических вмешательств и открывает для казахстанской медицины качественно новый уровень высокотехнологичной помощи.

Торжественная церемония передачи системы прошла с участием представителей государственных органов и международных партнеров. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал отметил, что система MISSO сегодня используется лишь в ограниченном числе стран мира. По его словам, передача столь передовой технологии Казахстану является подтверждением высокого уровня доверия и стратегического партнерства между двумя государствами, а индийская сторона готова и далее содействовать обмену знаниями и опытом в сфере медицинских инноваций.

Значимость проекта для национальной системы здравоохранения подчеркнул директор департамента развития электронного здравоохранения Минздрава РК Аскар Аргынбаев. Он отметил, что внедрение роботизированных решений и цифровых инструментов в клиническую практику напрямую связано с повышением безопасности пациентов и приближением качества отечественной медицины к международным стандартам.

Роботизированная система MISSO позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивает высокую точность хирургических вмешательств и стандартизацию результатов операций, сохраняя при этом персонализированный подход к каждому пациенту. Именно такие технологии, как подчеркивается на государственном уровне, формируют основу современного здравоохранения, ориентированного на науку и инновации.

Директор ННЦТО Олжас Бекарисов выразил благодарность индийской компании Meril и Посольству Индии за поддержку в реализации проекта. По его словам, освоение роботизированных технологий является ключевым этапом развития ортопедо-травматологической службы страны и позволит не только повысить точность операций, но и сократить сроки реабилитации пациентов, а также укрепить профессиональные компетенции казахстанских специалистов.

Сегодня Национальный научный центр травматологии и ортопедии ежегодно выполняет около 18 тысяч операций по эндопротезированию суставов, тогда как общая потребность по стране достигает 128 тысяч вмешательств. Внедрение системы MISSO открывает новые возможности для расширения доступа к высокотехнологичной медицинской помощи и повышения ее эффективности на республиканском уровне.