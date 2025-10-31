По информации заместителя руководителя столичного Управления инвестиций и развития предпринимательства Нуржана Ашимова, только за первое полугодие 2025 года столицу посетили около 750 тысяч туристов, что на 9% больше, чем годом ранее. Из них 180 тысяч – иностранные гости, среди которых лидируют Россия, Китай, Турция, США и Германия, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столица становится площадкой, где встречаются культура, спорт, медицина и инновации.

Сегодня в Астане действует более 100 туристских объектов, для удобства гостей создана современная навигационная система, работают инфокиоски и экскурсионные сервисы, внедрены цифровые решения.

Для путешественников в международном аэропорту Астаны внедрен уникальный сервис Taxi Point – первые в Казахстане круглосуточные терминалы заказа такси по фиксированному тарифу без мобильного приложения. Система доступна на семи языках и гарантирует быстрый и безопасный трансфер в город.

Активно развивается экскурсионное направление. Сформирован реестр из более чем 100 маршрутов, включая тематические, обзорные и индивидуальные туры. Особое внимание уделяется подготовке специалистов: только в этом году 50 профессиональных гидов прошли обучение на базе Главной мечети РК, получив аккредитацию на проведение экскурсий. Кроме того, для приема туристов из Китая подготовлены 20 экскурсоводов, владеющих китайским языком.

Столица активно развивает различные направления туризма, включая деловой, событийный и медицинский. В 2024 году было проведено 128 значимых международных мероприятий, в то время как на 2025 год запланировано уже более 200. Среди них такие знаковые события, как 89-й Всемирный библиотечный и информационный конгресс IFLA, Astana International Forum и 10-й Международный конгресс нейрохирургического сообщества имени Уолтера Е. Дэнди. Конгресс IFLA привлек более 1600 делегатов из 114 стран мира.

Концерты Jennifer Lopez и Backstreet Boys также подтвердили статус Астаны как ключевой культурной площадки.

«С текущего года в городе активно развивается промышленный туризм, - акцентировал внимание спикер. - Уже сегодня туроператоры проводят экскурсии на швейную фабрику «Ютария», завод по производству респираторов «MFA International», завод железобетонных конструкций «MODEX», предприятие «Аромат», завод «СтальЦинк» и Астанинский электротехнический завод «АЭТЗ». Туристы знакомятся с историей становления и современным развитием промышленного сектора столицы, его инновационным и технологическим потенциалом».

Вместе с тем, в столице активно развивается образовательный туризм. До конца года более 12 500 школьников и студентов колледжей примут участие в профориентационных экскурсиях и программах, которые расширяют знания молодежи и помогают в выборе будущей профессии.

Одним из новых и перспективных направлений в Астане становится гольф-туризм. Впервые в столице формируется туристский продукт, который позиционирует город как площадку для международного гольфа.