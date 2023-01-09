В столице Бразилии объявлен режим ЧС в связи с массовыми беспорядками

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Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа. Они разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает информагентство, сторонники Болсонару выступили против результатов октябрьских президентских выборов. Толпы манифестантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде, выйдя в центр города, били стекла в зданиях парламента, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, являющемся рабочей резиденцией главы государства. Охранники пустующих в нерабочий день административных зданий не смогли дать отпор нарушителям.

Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывал на протестующих шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Спустя несколько часов после начала погромов полицейские подразделения в Бразилиа смогли вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур. Изначально сообщалось о 30 задержанных. Позже телеканал Globo обнародовал данные о 150 задержанных за участие в беспорядках.

Сторонники Лулы да Силвы попросили генерального прокурора разрешить применение федеральных сил безопасности в Бразилиа.

Президент Бразилии пообещал установить личности вандалов, участвовавших в воскресных беспорядках в столице страны, и наказать их. Он провел экстренное совещание с министрами в связи с массовыми беспорядками.

"Необходимо, чтобы эти люди были наказаны образцово, так, чтобы никто и никогда не смел с национальным флагом на спине или в футболке сборной Бразилии выдавать себя за настоящих бразильцев и делать то, что они сделали сегодня", - заявил президент Бразилии Лула да Силва.

До конца января в Бразилиа ввели режим ЧС.