В столице подвели итоги конкурса рисунков среди школьников
В Астане подвели итоги городского конкурса рисунков «Закон и порядок глазами ребёнка», организованного прокуратурой совместно с акиматом столицы. Участие в нем приняли ученики 5-7 классов столичных школ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города
Цель конкурса - сформировать у детей понимание важности соблюдения закона через творчество.
Жюри, в состав которого вошли педагоги Детской художественной школы-клуба ЮНЕСКО Астаны и представители госорганов, оценило работы по художественному исполнению и раскрытию темы.
В итоге отобраны 22 лучшие работы, участникам вручены дипломы и памятные призы.
Организаторы планируют подготовить выставку рисунков в общественных пространствах города.