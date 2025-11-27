В Астане подвели итоги городского конкурса рисунков «Закон и порядок глазами ребёнка», организованного прокуратурой совместно с акиматом столицы. Участие в нем приняли ученики 5-7 классов столичных школ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города