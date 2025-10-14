На данный момент зафиксировано около 25 эпизодов аналогичного характера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии мошенничеств под предлогом сдачи квартир в аренду через интернет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным следствия, злоумышленник размещал на популярных интернет-площадках ложные объявления о сдаче квартир. Потерпевшие, связываясь с ним по указанным контактам, переводили предоплату за бронирование жилья. Получив деньги, подозреваемый прекращал выходить на связь.

На данный момент зафиксировано около 25 эпизодов аналогичного характера. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена, он задержан.

Полиция напоминает гражданам: будьте осторожны при аренде жилья через интернет, не переводите предоплату незнакомым лицам без подтвержденной информации и подписания договора.

