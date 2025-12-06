В стране растет производство мяса

Сельское хозяйство
9
Игорь Прохоров
Игорь Прохоров

Об итогах развития животноводства за 10 месяцев текущего года на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, объем производства мяса увеличился до 914 тыс. тонн с ростом на 2,8%, а молока – до 3,3 млн тонн, что на 5,2% выше прошлогоднего показателя. Увеличение валовой продукции животноводства обеспечено на уровне 3,4%, объем достиг 3 трлн тенге. Производимые объемы продукции позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок и расширять экспорт.

За 10 месяцев экспорт говядины увеличился в 1,6 раза – до 30,4 тыс. тонн (в пересчете на живой вес – 152 тыс. голов КРС), экс­порт баранины вырос в 1,8 раза и составил 25,1 тыс. тонн (1,2 млн голов МРС).

Как отмечалось, принятые в растениеводстве меры по насыщению отрасли кредитными средствами, принесшие позитивные результаты, теперь необходимо применить и в животноводстве. На сей счет есть соответствующие поручения Главы государства. Создана отдельная рабочая группа, в состав которой вошли представители науки, отраслевых ассоциаций и бизнеса, а также местных исполнительных органов и депутаты Парламента.

В рамках данного плана предусмотрена реализация ряда конкретных мероприятий. Будет запущена программа льготного кредитования под 5% для пополнения оборотных средств по всем направлениям животноводства.

Для приобретения племенного поголовья всех видов животных будет запущена программа долгосрочного льготного кредитования под 6% годовых. Для эффективного использования потенциала неосвоенных пастбищных земель страны, в частности, в Костанайской области и области Улытау планируется запустить единый кредитный продукт под 6% для развития отгонно-пастбищного животноводства. Также намечено внед­рение современной технологии искусственного осеменения для повышения продуктивности и качества поголовья.

Создаются условия для развития сервиса заготовительных центров для сдачи шерсти и шкур на перерабатывающие предприятия. Ведется работа по осуществлению проектов ТОО «Taraz Gelatin» в Жамбылской области мощностью в три тысячи тонн желатина в год, а также созданию предприятия Iskefe Holding в Алматы годовой производительностью 7 тыс. тонн желатина, где в качестве сырья будут использованы шкуры животных.

Кроме того, по словам вице-министра сельского хозяйства, в отрасли прорабатываются меры по обеспечению кадрами и созданию необходимых социальных условий для работников животноводства.

