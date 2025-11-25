На канал "102” поступило сообщение о том, что подросток, стоящий на мосту, может совершить опасное действие. По информации, на место происшествия незамедлительно были направлены патрульные экипажи.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские спокойно поговорили с подростком и оказали ему психологическую поддержку.

Профессиональные действия Эльдара Елюбаева и Серика Танабаева способствовали тому, что подросток успокоился. Когда он позволил сотрудникам приблизиться, они перевели его в безопасное место.

Позднее его доставили к дежурным психологам, которые оказали необходимую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Оперативные и слаженные действия полиции не допустили развития опасной ситуации.