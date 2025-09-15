Жертв и пострадавших нет

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Как выяснилось, дорожное полотно обрушилось в месте, где расположен тепловой узел, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

– Во время проведения ремонтных работ подрядной организацией ТОО «Alyans XXI» по проекту «Реконструкция магистральной сети от котельной «103 - 103А» до теплопункта магазин «Нива» г. Семей» водитель специальной техники марки SHACMAN, принадлежащей данной подрядной организации, при выполнении маневра допустил наезд на тепловую камеру, в результате чего произошел провал, - пояснили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.

Подрядная организация подвезла к месту происшествия необходимую технику для устранения последствий и восстановления дорожного движения.