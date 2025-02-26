В центре внимания – профилактика правонарушений

Закон и Порядок
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В области Улытау о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в рамках круглого стола на тему «Заң мен тәртіп» говорили эксперты, представители госорганов, НПО и молодежи.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Тревожные цифры озвучил прокурор города Сатпаева Руслан Тузельбаев. С прошлого года на 78% увеличилось число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, – с 9 до 16 человек, с начала 2025-го возбуждено несколько таких уголовных дел. На 41% возросло число уголовных дел в отношении несовершеннолетних – с 17 до 24.

– Это означает, что молодежь не всегда понимает и не может правильно оценить последствия своих действий, – подчеркнул прокурор. – Тем не менее перед законом все равны, ответственность – административная или уголовная – неминуема. А значит, необходимо усилить воспитательную работу, организационные и правовые меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Для правоохранительных органов, преподавателей и родителей – это одна из приоритетных задач.

Первый заместитель начальника городского отдела полиции города Сатпаева Арман Садыков акцентировал внимание молодежи на принципе «Закон и порядок», говорил о нулевой терпимости к любым преступлениям, их профилактике, повышении правовой грамотности граждан.

– В нашей стране необходимо соз­дать среду, где домашнее насилие, вандализм, грубость и хулиганство будут решительно осуждаться, – подчеркнул он.

Общение с молодежью посредством тематических встреч будет способствовать снижению числа правонарушений и укреплению доверительных отношений между гражданами и правоохранительными органами, считают участники круглого стола. Главное – донести до подрастающего поколения, что закон и порядок – основа правового государства.

Председатель молодежного общест­венного объединения «Улытау» Даулет Сейтпеков уверен, что важно вовлекать молодежь в право­защитные и профилактические инициативы. У активистов есть идеи по реализации антикоррупционной политики, по вопросам профилактики правонарушений среди подрастающего поколения. Чтобы претворить их в жизнь, студенты и школьники активно участвуют во всех мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности и формирование антикоррупционного сознания.

В области Улытау есть свои программы, в том числе с участием педагогов, направленные на защиту прав детей и предотвращение насилия. В школах и вузах внедряются автоматизированные системы защиты, видеонаблюдение, системы контроля доступа, активизирована работа по профилактике буллинга. Все мероприя­тия проводятся под контролем местных органов власти.

#профилактика #область Улытау #правонарушения

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