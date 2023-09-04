В турецком Денизли более 90 человек пострадали в результате двух ДТП

Происшествия, В мире
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Две крупные аварии произошли в городе Денезли на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: A Haber

В результате ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом погибли семь человек, 42 получили ранения. Об этом в понедельник, 4 сентября, пишет газета Hürriyet.

Жертвами второго инцидента стала семья из четырех человек: супружеская пара и братья-близнецы. Их автомобиль отбросило на встречную полосу после удара об автобус, где произошло столкновение уже с микроавтобусом. При этом 53 человека пострадали.

#Турция #гибель #ДТП

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