В Туркестанской области  охотник случайно застрелил подростка

На жителя Сарыагашского района завели дело после гибели подростка, в которого он попал во время отстрела птиц, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в пресс-службе, мужчину наняли для отстрела птиц в винограднике.

ЧП произошло 8 июля на поле одного из ТОО в Казыгуртском районе.

"Мужчина, нанятый для отстрела птиц на винограднике, произвел выстрел и по неосторожности попал в голову подростка, который скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в ведомстве.

По факту назначены экспертизы. Проводится расследование.