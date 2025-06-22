В Туркестанской области поздравили фронтовика с вековым юбилеем

Общество
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В день рождения ветерана Великой Отечественной войны Петра Кузьмича Попкова навестили аким Жетысайского района Серік Мамытов и начальник объединённого отдела по делам обороны Жетысайского и Мактааральского районов капитан Нурдаулет Рысбек, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

 

От имени министра обороны и начальника департамента по делам обороны Туркестанской области ветерану было вручено благодарственное письмо.
Начальник объединённого отдела по делам обороны капитан Нурдаулет Рысбек подчеркнул, что для него большая честь лично поздравить ветерана.

– Такие встречи — это не просто знак уважения, а глубокий символ связи поколений. Для нас, военнослужащих, это возможность прикоснуться к истории, увидеть пример подлинного мужества и верности долгу. Сохранять память о героях – наш священный долг, – сказал он.
Пётр Кузьмич Попков родился 20 июня 1925 года в деревне Максимовка Башкирской АССР. В 18 лет добровольцем ушёл на фронт. После кратких курсов подготовки был направлен на передовую. Воевал на 3-м Украинском фронте в звании младшего сержанта в составе 105-го полка 73-й Гвардейской стрелковой дивизии под командованием маршала Фёдора Толбухина. Победу встретил в звании старшины. Принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии, Молдавии, Румынии, Венгрии и Болгарии.

За мужество и героизм был награждён орденом Красной Звезды, другими орденами и медалями. Демобилизовался в 1950 году.

В период освоения целинных и залежных земель вместе с супругой Галиной Евсеевной приехал в Казахстан. С 1963 года проживал в совхозе имени Ленина, трудился трактористом, затем – в пожарной команде местного хлопкоочистительного завода. Выйдя на пенсию, переехал в город Жетысай.
Сегодня фронтовик живёт с дочерью Надеждой Петровной. Старшая дочь Татьяна с семьёй проживает в Новосибирске, младшая Наталья — в Узбекистане.

Особое внимание ветерану оказывается и на государственном уровне. В прошлом году Петру Кузьмичу были вручены ключи от нового жилья. А в преддверии празднования 80-летия Великой Победы он получил праздничные поздравления от Президента Казахстана и акима Туркестанской области.

#общество #юбилей #фронтовик

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