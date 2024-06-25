В Туркестанской области стартовал конкурс «Образцовый аул»

Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» дополняется многочисленными местными инициативами, нацеленными на тот же результат: воспитать в обществе «экологическое мышление», призвать людей заботиться о родной земле, содержать ее в чистоте и порядке.

По инициативе акима Туркестанской области Дархана Сатыбал­ды в регионе стартовал конкурс «Үлгілі ауыл», ставший частью объявленной Президентом экологической акции «Таза Қазақстан».

Принять участие в акции может абсолютно каждый населенный пункт, независимо от его размеров. У его жителей появится отличная возможность привести в порядок свою малую родину, да еще и решить главную социальную проблему, будь то строи­тельство школы, детского сада, медпункта или дома культуры.

Конкурс состоит из двух этапов. На первом в каждом из 15 райо­нов и городов области созданы специальные комиссии, заявки на участие принимаются до 1 сентября. Населенные пункты – победители районного этапа будут представлены на рассмотрение единой областной комиссии, которой предстоит до 1 ноября определить победителя конкурса «Үлгілі ауыл».

Победителя ждет очень хороший приз: в населенном пункте будет построен социальный объект.

Ход акции «Образцовый аул» можно будет регулярно отслеживать в эфире телеканала TurkistanTV.

В целом сейчас в Туркестанской области во всех населенных пунктах продолжается работа по санитарной очистке, благо­устройству­ и озеленению. Общее дело сплотило людей, осознаю­щих, что жить среди зелени деревьев, ухоженных зданий и благоустроенных тротуаров намного комфортнее и уютнее. Вот почему экологическая акция «Таза Қазақстан» является не разовым мероприятием, а проходит на регулярной основе, вовлекая жителей и трудовые коллективы.

К примеру, на субботник в Арыси вышли депутаты городского маслихата, сотрудники государственных учреждений, представители трудовых коллективов, молодежь города. Экоактивисты побелили деревья и очистили обочины от сорняков.

С начала акции «Таза Қазақстан» по Туркестанской области в более чем 2 500 организациях образования – от детских садов до колледжей – организована воспитательная работа по разъяснению необходимости охранять природу, беречь деревья и кустарники, не загрязнять водоемы. Все это – часть большой работы по формированию экологической культуры.

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» только на территории объектов здравоохранения области высажено более 10,9 тыс. деревьев, что позволит улучшить микроклимат вокруг медицинских учреждений.

Под особым контролем состоя­ние территории туристских объектов. Участники экологических акций на регулярной основе проводят субботники вокруг мавзолея Ясауи, на городище «Отырар», на территории мавзолея «Укаш-ата», туристско-рекреационного центра «Шага», в подземной пещере «Акмешит», заботятся о состоянии мавзолея и родника «Домалак ана», мавзолеев «Биби Мариям» и «Шахан». Активистами организованы акции по уборке в сакральных и исторических местах, включая мавзолей «Гаухар ана», музей-мечеть «Шаммат Ишан» и другие.

Кроме того, по инициативе волонтерских организаций Туркестанской области создано объе­динение «Жас Түркістан».

Во время летнего купального сезона под особым контролем водоемы области. В рамках национального проекта Taza Alem молодые люди очищают реки и озера. Проводится информационная работа по мерам безопас­ности на воде в летний период.

Члены 11 региональных этнокультурных объединений Ассамблеи­ народа Казахстана каждую субботу активно участвуют в экоакциях. В Сайрамском, Сауранском, Жетысайском, Мактаральском, Келесском, Толебийском районах, где проживает много этнических групп, молодежь Ассамблеи проводит плоггинги (забеги со сбором мусора) на тему «Бірлігіміз жарасқан».

А в Сайрамском районе реализуются проект по созданию «Ценных вещей из мусора». Общественное объединение Generation провело совместные экологические акции с образовательными организациями Сайрамского района. В результате было собрано и отправлено на переработку около 15 тонн вторичного сырья.

В области по направлению экологического образования работают четыре неправительственные организации. Общественное объе­динение «Өгем», к примеру, реализует новый проект по развитию эко-, агротуризма. В его рамках приехавшие в регион туристы смогли принять участие в мастер-классе по внедрению «зеленых» технологий в повседневную жизнь.

Общественные объединения «Өгем», «ЭКО-Атамекен» провели экоакции, направленные на охрану природы в Сайрам-Угамском и Каратауском заповедниках.

Экоактивист Елена Манжуга считает, что для всех граждан вне зависимости от того, живут они в больших городах или маленьких аулах, важно выработать гармоничные отношения с природой и окружающей средой. Только такой ментальный сдвиг позволит пересмотреть отношение к месту проживания, собственному подворью и улице, населенному пункту и стране в целом. Вот тогда у человека не поднимется рука выбросить где попало фантик или пустую бутылку из-под воды, а дороги, дворы, горные склоны и поля не будут завалены кучами мусора.