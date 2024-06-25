В Туркестанской области стартовал конкурс «Образцовый аул» Таза Казахстан 25 июня 2024 г. 4:47 8 Любовь Доброта Призом для села-победителя станет строительство социального объекта фото автора Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» дополняется многочисленными местными инициативами, нацеленными на тот же результат: воспитать в обществе «экологическое мышление», призвать людей заботиться о родной земле, содержать ее в чистоте и порядке. По инициативе акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды в регионе стартовал конкурс «Үлгілі ауыл», ставший частью объявленной Президентом экологической акции «Таза Қазақстан». Принять участие в акции может абсолютно каждый населенный пункт, независимо от его размеров. У его жителей появится отличная возможность привести в порядок свою малую родину, да еще и решить главную социальную проблему, будь то строительство школы, детского сада, медпункта или дома культуры. Конкурс состоит из двух этапов. На первом в каждом из 15 районов и городов области созданы специальные комиссии, заявки на участие принимаются до 1 сентября. Населенные пункты – победители районного этапа будут представлены на рассмотрение единой областной комиссии, которой предстоит до 1 ноября определить победителя конкурса «Үлгілі ауыл». Победителя ждет очень хороший приз: в населенном пункте будет построен социальный объект. Ход акции «Образцовый аул» можно будет регулярно отслеживать в эфире телеканала TurkistanTV. В целом сейчас в Туркестанской области во всех населенных пунктах продолжается работа по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Общее дело сплотило людей, осознающих, что жить среди зелени деревьев, ухоженных зданий и благоустроенных тротуаров намного комфортнее и уютнее. Вот почему экологическая акция «Таза Қазақстан» является не разовым мероприятием, а проходит на регулярной основе, вовлекая жителей и трудовые коллективы. К примеру, на субботник в Арыси вышли депутаты городского маслихата, сотрудники государственных учреждений, представители трудовых коллективов, молодежь города. Экоактивисты побелили деревья и очистили обочины от сорняков. С начала акции «Таза Қазақстан» по Туркестанской области в более чем 2 500 организациях образования – от детских садов до колледжей – организована воспитательная работа по разъяснению необходимости охранять природу, беречь деревья и кустарники, не загрязнять водоемы. Все это – часть большой работы по формированию экологической культуры. В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» только на территории объектов здравоохранения области высажено более 10,9 тыс. деревьев, что позволит улучшить микроклимат вокруг медицинских учреждений. Под особым контролем состояние территории туристских объектов. Участники экологических акций на регулярной основе проводят субботники вокруг мавзолея Ясауи, на городище «Отырар», на территории мавзолея «Укаш-ата», туристско-рекреационного центра «Шага», в подземной пещере «Акмешит», заботятся о состоянии мавзолея и родника «Домалак ана», мавзолеев «Биби Мариям» и «Шахан». Активистами организованы акции по уборке в сакральных и исторических местах, включая мавзолей «Гаухар ана», музей-мечеть «Шаммат Ишан» и другие. Кроме того, по инициативе волонтерских организаций Туркестанской области создано объединение «Жас Түркістан». Во время летнего купального сезона под особым контролем водоемы области. В рамках национального проекта Taza Alem молодые люди очищают реки и озера. Проводится информационная работа по мерам безопасности на воде в летний период. Члены 11 региональных этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана каждую субботу активно участвуют в экоакциях. В Сайрамском, Сауранском, Жетысайском, Мактаральском, Келесском, Толебийском районах, где проживает много этнических групп, молодежь Ассамблеи проводит плоггинги (забеги со сбором мусора) на тему «Бірлігіміз жарасқан». А в Сайрамском районе реализуются проект по созданию «Ценных вещей из мусора». Общественное объединение Generation провело совместные экологические акции с образовательными организациями Сайрамского района. В результате было собрано и отправлено на переработку около 15 тонн вторичного сырья. В области по направлению экологического образования работают четыре неправительственные организации. Общественное объединение «Өгем», к примеру, реализует новый проект по развитию эко-, агротуризма. В его рамках приехавшие в регион туристы смогли принять участие в мастер-классе по внедрению «зеленых» технологий в повседневную жизнь. Общественные объединения «Өгем», «ЭКО-Атамекен» провели экоакции, направленные на охрану природы в Сайрам-Угамском и Каратауском заповедниках. Экоактивист Елена Манжуга считает, что для всех граждан вне зависимости от того, живут они в больших городах или маленьких аулах, важно выработать гармоничные отношения с природой и окружающей средой. Только такой ментальный сдвиг позволит пересмотреть отношение к месту проживания, собственному подворью и улице, населенному пункту и стране в целом. Вот тогда у человека не поднимется рука выбросить где попало фантик или пустую бутылку из-под воды, а дороги, дворы, горные склоны и поля не будут завалены кучами мусора. #Туркестанская область #конкурс #экология #Образцовый аул