В Туркестанской области задержали женщину за убийство мужа

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в убийстве пропавшего мужчины. Им оказалась его жена, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

12 августа в полицию Сарыагашского района Туркестанской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что два дня назад без вести пропал ее брат. На поиски 38-летнего пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана жительница района, подозреваемая в убийстве своего мужа после семейной ссоры. Изъяты вещественные доказательства.

Женщина водворена в изолятор временного содержания.

Семья, где произошла трагедия, на учете в органах внутренних дел не состояла и по семейным конфликтам ранее не обращались.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК "Убийство" и выясняются все обстоятельства произошедшего.