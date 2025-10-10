В Усть-Каменогорске для пенсионеров открыли бесплатные курсы цифровой грамотности

Общество
45
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске в городской библиотеке им. О. Бокея начались занятия для пенсионеров по пользованию мобильным Интернетом, искусственным интеллектом, web-дизайном и другими возможностями цифрового мира, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено Усть-Каменогорской горбиблиотекой им. О. Бокея

Как рассказала заместитель директора библиотеки Жанат Жиенбекова, в их коллективе был накоплен определенный опыт работы с возрастной категорией, а также детьми с особыми образовательными потребностями. В частности, появилась студия мультипликации, где дети стали учиться оживлять изображения с помощью компьютерных программ. Следом родилась идея приобщить к миру «цифры» пенсионеров.

«Все занятия бесплатные. Мы видим, какой интерес к ним у населения. У нас группы по 5-10 человек, и занятия часто помогают вести студенты-волонтеры. Бабушки и дедушки с головой уходят в новый для них, интересный мир», - отметила замдиректора.

Названия курсов говорят сами за себя: «Мой смартфон», «Изучение языков: казахский, английский, турецкий, французский», «Использование искусственного интеллекта». Аудитория осваивает умение пользоваться порталом электронного правительства, записаться через сайт на прием к врачу, купить онлайн билеты и т.д.

Кроме того, в горбиблиотеке открыли для «серебряной» категории клубы любителей кино и книги плюс хэндмейда. Как заключили в учреждении, у многих только с годами открывается способность видеть красоту и самому заниматься творчеством.

 

