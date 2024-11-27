В Усть-Каменогорске сильный смог стал причиной перевода школьников на онлайн-обучение

В Усть-Каменогорске создан прецедент, когда в связи с неблагоприятной экологической ситуацией занятия в школах перевели в формат онлайн, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областном филиале службы «Казгидромет», с 23 ноября в областном центре Восточного Казахстана сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, сопровождающиеся температурной инверсией. По прогнозам, такая погода продержится до конца ноября.

В облуправлении здравоохранения отметили, что число обращений с заболеваниями верхних дыхательных путей выросло на 11%. Диагнозов, связанных с воздействием химических веществ, нет. Всего за 9 месяцев 2024 года в Усть-Каменогорске зарегистрировано больше 72 тыс. случаев с патологией верхних дыхательных путей. При этом, в международной классификации болезней такого диагноза, как «химический ожог горла», нет.

«При неблагоприятных метеоусловиях, то есть безветрии, жителям рекомендуется максимально сократить время пребывания на открытом воздухе, воздержаться от физической активности на улице, использовать защитные маски. А также включить в рацион продукты, богатые жирами, регулярно полоскать ротовую полость травяными отварами», - дал рекомендации главный терапевт области Михаил Бугайцов.

В областном управлении образования проинформировали, что в среду 27 ноября в 64 школах Усть-Каменогорска сократили последние два урока второй смены. 28-29 ноября учащиеся первой и второй смен, всего более 53 тыс. школьников, переводятся на дистанционное обучение.

Глава Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев обратил внимание ответственных управлений и департаментов на тщательную сверку данных о качестве воздуха в период НМУ.

«Я не могу говорить людям, что превышения предельно допустимых концентраций нет, когда я сам начинаю кашлять при выходе на улицу. Люди должны знать об обстановке в каждом районе города, в зоне промышленных предприятий! - подчеркнул глава региона в ходе рабочего совещания.

По данным регионального департамента экологии, в ходе оперативного мониторинга качества воздуха выявлено превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сажe. Замеры службы «Казгидромет» выявили превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций по оксиду углерода, пылевым частицам, диоксиду серы.