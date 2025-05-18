В Ватикане прошла интронизация нового папы римского

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Кардинал Роберт Фрэнсис Превост официально стал папой римским Львом XIV, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: https://t.me/dwglavnoe

Портал Vatican News называет торжественную мессу "началом Петрова служения", имея в виду преемственность понтификов от апостола Петра, который стал первым епископом Рима. Лев XIV посетил его могилу, на нового папу возложили паллий из шерсти ягнят, символизирующий доброго пастыря, и вручили перстень рыбака, напоминающий об изначальной профессии Петра.

На площади Святого Петра в Ватикане собрались около 250 тысяч человек. Понтифик объехал площадь на открытом автомобиле и поприветствовал верующих. Среди гостей церемонии множество мировых лидеров. В их числе канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

#Ватикан #папа Римский #интронизация #Лев XIV

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