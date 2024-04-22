В Великобритании юристы развели онлайн не тех супругов

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В Англии в юридической компании Vardags перепутали супругов и случайно развели не тех клиентов, сообщает The Guardian. Возглавляет фирму один из самых высокооплачиваемых в стране адвокатов — Аеша Вардаг, которая позиционирует себя как «диву разводов».

Юристы воспользовались онлайн-порталом для подачи финального заявления на развод. Однако «нажали не на ту кнопку». Сайт сработал с обычной скоростью — решение было вынесено через 21 минуту. Ошибку заметили через пару дней.

Был оформлен развод неких мистера и миссис Уильямс, которые состояли в браке 21 год и решили разойтись в 2023 году. Их бракоразводный процесс не нужно было завершать — экс-пара не уладила финансовые споры.

Адвокаты обратились в Высокий суд для отмены решения о разводе, так как оно было вынесено в результате ошибки. Но судья Эндрю МакФарлэйн отверг их запрос. По его мнению, общественность заинтересована в сохранении определенности и окончательности решений о разводе.

Кроме того, напомнил судья, заявление на завершение бракоразводного процесса не подается за счет нажатия одной кнопки. Оператор делает последний щелчок «мышки», просмотрев несколько страниц на экране монитора и ответив там на вопросы.

Аеша Вардаг считает, что суд принял «плохое решение».

«Государство не должно завершать разводы на основе бюрократических ошибок», — заявила она.

В основе справедливости правовой системы лежит принцип намерения, и оно должно быть у стороны, подавшей на развод, считает адвокат.