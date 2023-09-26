В запутанном уголовном деле "помогла" разобраться полицейским лошадь

Крупные ДТП
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Акмолинские полицейские расследуют запутанное уголовное дело о ряде ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Всё началось с того, что стражи порядка выехали на дорожную аварию, в которой 40-летний водитель ВАЗа наехал на 24-летнего владельца другого ВАЗа. Мужчина в ту злополучную минуту переходил дорогу, чтобы посмотреть на лежавшую на обочине лошадь.

Позже полицейские выяснили, что животное сбил 64-летний водитель автомобиля Lada Priora, когда ехал из села Симферопольское в Кокшетау. Пенсионер поспешил оставить место ДТП и вернулся домой.  

Затем следствие вывело полицию на 63-летнего пастуха, который проглядел лошадь. Нерадивого работника привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельхозживотных. Его же обязали возместить ущерб за разбитую Lada.

На хозяина же последней также составили адмпротокол по статье «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

#полиция #ДТП #Акмолинская область #животные

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