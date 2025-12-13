В Жанаозене развивается социальная инфраструктура

Нурдаулет Килыбай совершил рабочую поездку в город Жанаозен и прилегающие населённые пункты, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

В ходе визита он принял участие в открытии социальных объектов, передал новые автомобили скорой медицинской помощи и служебный транспорт сельским акиматам, ознакомился с деятельностью социальных учреждений, посетил жителей с ограниченными возможностями и присутствовал на открытии чемпионата Казахстана по дзюдо среди молодежи.

В селе Рахат состоялось открытие новой школы на 1200 мест № 25, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері» по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Учебное заведение оснащено 61 специализированным кабинетом, включая STEM, робототехнику, дизайн и технологии, искусство, культуру питания и инклюзивное образование.

В целях обновления материально-технической базы службы экстренной медицинской помощи аким области передал отделению скорой помощи города Жанаозен пять новых автомобилей Hyundai Staria, оснащённых современным оборудованием, что повысит эффективность оказания медицинской помощи.

В рамках поездки Нурдаулет Килыбай ознакомился с реализацией крупных социальных проектов. Он посетил строящийся Дворец школьников «Bolashaq Saraiy», который станет центром дополнительного образования для 350 детей. В здании размещаются лаборатории, IT-классы, телестудия, творческие мастерские, актовый зал и коворкинг-пространство. Подрядным организациям даны поручения завершить объект в установленные сроки.

Особое внимание уделено работе многофункционального спортивного комплекса «Мұз айдыны», открытого в начале года. Ледовая арена стала значимым шагом в развитии зимних видов спорта в регионе. Комплекс располагает секциями по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу, а также необходимой инфраструктурой для тренировочного процесса.

После посещения социальных объектов Нурдаулет Килыбай посетил граждан с ограниченными возможностями. Он выслушал обращения жителей и поручил городским службам усилить работу по вопросам доступной среды, переселения на нижние этажи и расширения услуг инватакси.

В селе Кендірлі состоялось открытие нового здания сельского акимата, возведённого в рамках укрепления местного самоуправления. Были вручены служебные автомобили четырём сельским акиматам - Кендірлі, Қызылсай, Теңге и Рахат - что позволит повысить эффективность их работы.

Также аким области принял участие в церемонии открытия чемпионата Казахстана по дзюдо среди молодежи, который впервые проходит в Жанаозене и собрал более 600 спортсменов со всех регионов страны. Нурдаулет Килыбай отметил, что по поручению Президента в Мангистау ведётся системная работа по развитию детско-юношеского спорта и созданию современной спортивной инфраструктуры.

Рабочая поездка придала новый импульс развитию социальной сферы Жанаозена и сельских округов, а также способствовала решению актуальных вопросов, влияющих на качество жизни населения.

