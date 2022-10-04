В Жарлыозеке – лучший аким

В 2021 году во время выборов в Жарлыозекском сельском округе Коксуского района народ практически единогласно отдал свои голоса за действующего главу округа Самата Ихсанова. Прошло чуть больше года, и он стал «Лучшим акимом сельского округа» в области Жетысу, оставив далеко позади своих соперников. Знаковая победа подчеркнула правильный выбор сельчан. Об этом они рассказали нам сами, когда мы приехали в аул, чтобы узнать о настрое и чаяниях жителей, поговорить о проблемах и планах на перспективу.

Сразу оговоримся, что аким даже не знал о нашем посещении. Однако на въезде в аул рядом остановилась машина. Мы в это время с коллегой фотографировали билборд, где сельчанам сообщалось о победе их акима сельского округа. Каково же было наше удивление, когда из авто вышел сам Самат

Ихсанов. На минуту показалось, что он только сошел с билборда. Мы, конечно, удивились этой встрече, но он сказал:

– Приехать незаметно к нам не получится. У нас небольшое село. Все люди хорошо знают друг друга, и во избежание каких-то недоразумений, к примеру, воровства, мы должны знать, какая машина и с кем приехала к нам, с добрыми или другими намерениями. Для нас безопасность и благополучие людей стоят на первом месте. Но гостям мы всегда рады.

Договорившись о дальнейшей встрече, он уехал по своим делам. Мы же решили пройти пешком по аулу и поговорить с людьми. Если в городе самое оживленное место – это рынок, то в ауле – магазин. Мы направились в один из них. Здесь работает Гульфия Маматае­ва, частный предприниматель. В ауле живет более двадцати лет. Она рассказала, что с приходом нового акима изменилось многое. Прежде всего на всех улицах был положен асфальт и проведено освещение. Для детворы построены сразу три игровые площадки. В каж­дом доме есть вода. А это значит, можно поставить стиральную и посудомоечную машины, пост­роить современные санузлы.

– Конечно, мы довольны. Наша жизнь не отличается от городской. Теперь ждем природный газ. Тогда заживем еще лучше, – делится Гульфия.

Пенсионер Комекбай Асубек сам пожелал высказать свое мнение, узнав о цели нашего приезда:

– Наш аким действительно отличный руководитель. Настоящий профессионал. Даже боимся, что его могут забрать в район. Не хотелось бы терять такого главу сельского округа. Редко мы, пенсионеры, бываем единодушны: вечно что-то и где-то не нравится, можем спорить до хрипоты. Но в оценке работы Самата Танатарулы,­ думаю, все будут согласны со мной. Я долгое время жил в селе Бактыбай, переехал сюда два года назад и могу сравнить жизнь двух сел. Скажу сразу, в Жарлыозеке живет очень трудолюбивый народ. Поч­ти все работают: летом на полях сеют сою, свеклу. Особенно приятно, что много молодежи. Для них здесь созданы хорошие условия. Много семей возвращаются к нам, строят дома не хуже, чем в городе. А почему? Да потому, что их здесь всегда поддерживают, помогают, создают условия. Главное, в селе желающим всегда можно найти работу.

Встретили мы и многодетную маму, бабушку 26 внуков и 10 правнуков Надежду Йосифовну Семкину. Она всю свою жизнь проработала здесь, вырастила 12 детей, многие из которых трудятся на родной земле. Самые лучшие механизаторы и комбайнеры – ее сыновья Владимир, Михаил, Анд­рей, Иван. Не отстают от мамы и дочери. Они тоже многодетные.

– Доченька, а почему и не рожать детей, если есть все условия? У нас хорошая школа, детский сад, добрые соседи. Немного тяжело, правда, детям. Сейчас все стало дорого. А так, если будешь работать, то будет все. На жизнь не жалуемся. Аким всегда приветлив, отвечает на все наши вопросы, – подчеркивает бабушка.

Ярче любых слов характеризуют работу акима порядок и уют в селе. Человек, купивший детский сад практически за бесценок в 90-е годы, вернул здание безвозмездно государству. Сегодня в нем занимаются несколько групп малышей в теплой и уютной обстановке. В сельском округе проживает и более пятисот детей школьного возраста.

Работает для сельчан также сельская врачебная амбулатория, построенная в 2011 году. Медицинскую помощь более трем тысячам граждан оказывает один врач-терапевт, несколько медицинских сестер, имеется одна санитарная машина. Под их неусыпным «контролем» и жители ближайших сел и другого соседского округа Мусабек.

Не оставляет без внимания аким сельского округа и людей из социаль­но уязвимых слоев населения. Многодетные мамы, неполные семьи и дети-инвалиды постоянно окружены заботой. Только за один год совместно с благотворительным фондом «Каракет» и по линии государства купили дома для десяти многодетных семей. Всего в округе 21 малообеспеченная семья, и каждому ее школьнику перед началом учебного года приобрели все необходимые школьные принадлежности, одежду.

– Мы делаем все возможное, чтобы наши земляки жили достойно. Конечно, все эти социальные вопросы мы бы не смогли решать, если бы у нас не работали крупные сельскохозяйственные предприя­тия. Именно они постоянно оказывают сельчанам спонсорскую помощь, – рассказал нам Самат Ихсанов. – Например, в сельский общественный фонд такие хозяйства, как «Балпык би», «Кыдырали», внесли в этом году по 250 тысяч тенге. Не остаются в стороне и другие бизнесмены. Всего же у нас работает более двухсот мелких и средних крестьянских хозяйств. Примечательно, что население стало понимать пользу кооперации, и люди начали объединяться. Крупному объединению легче приобрести новую технику, соблюдать севооборот, более доступны ему и субсидии. Сеют в округе сахарную свеклу, сою, кукурузу, овощи, стали разводить новые яблоневые сады. Все это результат реальной государственной поддержки сельского хозяйства. Люди видят, что тот, кто работает на земле, живет достойно, богато, и берут с этого человека пример. Пробуют, ошибаются, мы со своей стороны помогаем, разъяс­няем госпрограммы, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться льготными кредитами, получить субсидии, использовать все другие необходимые инструменты поддержки. Люди реально видят, что государство помогает, поддерживает, поэтому и едут работать к нам.

Примечательно, что только в этом году поголовье всех видов скота в округе увеличилось в два раза. В село возвращается молодежь. Она хочет работать на земле, растить скот. Это не может не радовать. В Жарлыозекском сельском округе действуют три откормочные площадки, построен­ные в рамках инвестиционных проек­тов, завершено строительство одной молочно-товарной фермы. Она уже сегодня реализует на перерабатывающее предприятие до четырехсот литров молока. Округ, наверное, один из немногих в области, не испытывающий дефицита с поливной водой. Каналы очищены, вода поступает без проблем.

Отметим, что радует своей современной инфраструктурой не только центральное село Жарлы­озек, но и Бостоган, Муканши. Кстати, между аулами мост пост­роен тоже благодаря настойчивости и упорству акима округа. В каждом ауле имеются стадионы. Радуют глаз зеленые зоны, среди которых особое место занимает парк воинов-«афганцев».

Еще один важный момент: на каждой улице создана своя футбольная команда. Организовывает ребят местный имам Едыге

Толеулы. 19 дворовых команд успешно соревнуются между собой и не раз становились победителями в районных футбольных баталиях. В этом году в округе не зафиксирован ни один факт воровства.

Это не самый полный рассказ о лучшем сельском округе нашей области. Сейчас уборочная страда. Практически никого нельзя застать дома. Улицы пусты: дети в школе, взрослые на работе. Лишь только в сельский час пик – рано утром или поздно вечером – мы увидим здесь самое большое оживление. Хозяйки спешат доить коров, мужчины возвращаются с поля. Таков обычный график обычной жизни труженика Жарлыозекского сельского округа. Хотелось бы, чтобы так жили в каждом селе Казахстана. Как подчеркнула Надеж­да Семкина: «Мы в своем ауле живем просто, скромно и с большим уважением относимся друг к другу». Наверное, в этом и есть главный секрет успеха этого небольшого села Коксуского района.