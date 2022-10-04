Статьи В Жарлыозеке – лучший аким 4 октября 2022 г. 0:00 Жанар Мыктыбаева, область Жетысу В 2021 году во время выборов в Жарлыозекском сельском округе Коксуского района народ практически единогласно отдал свои голоса за действующего главу округа Самата Ихсанова. Прошло чуть больше года, и он стал «Лучшим акимом сельского округа» в области Жетысу, оставив далеко позади своих соперников. Знаковая победа подчеркнула правильный выбор сельчан. Об этом они рассказали нам сами, когда мы приехали в аул, чтобы узнать о настрое и чаяниях жителей, поговорить о проблемах и планах на перспективу. Сразу оговоримся, что аким даже не знал о нашем посещении. Однако на въезде в аул рядом остановилась машина. Мы в это время с коллегой фотографировали билборд, где сельчанам сообщалось о победе их акима сельского округа. Каково же было наше удивление, когда из авто вышел сам Самат Ихсанов. На минуту показалось, что он только сошел с билборда. Мы, конечно, удивились этой встрече, но он сказал: – Приехать незаметно к нам не получится. У нас небольшое село. Все люди хорошо знают друг друга, и во избежание каких-то недоразумений, к примеру, воровства, мы должны знать, какая машина и с кем приехала к нам, с добрыми или другими намерениями. Для нас безопасность и благополучие людей стоят на первом месте. Но гостям мы всегда рады. Договорившись о дальнейшей встрече, он уехал по своим делам. Мы же решили пройти пешком по аулу и поговорить с людьми. Если в городе самое оживленное место – это рынок, то в ауле – магазин. Мы направились в один из них. Здесь работает Гульфия Маматаева, частный предприниматель. В ауле живет более двадцати лет. Она рассказала, что с приходом нового акима изменилось многое. Прежде всего на всех улицах был положен асфальт и проведено освещение. Для детворы построены сразу три игровые площадки. В каждом доме есть вода. А это значит, можно поставить стиральную и посудомоечную машины, построить современные санузлы. – Конечно, мы довольны. Наша жизнь не отличается от городской. Теперь ждем природный газ. Тогда заживем еще лучше, – делится Гульфия. Пенсионер Комекбай Асубек сам пожелал высказать свое мнение, узнав о цели нашего приезда: – Наш аким действительно отличный руководитель. Настоящий профессионал. Даже боимся, что его могут забрать в район. Не хотелось бы терять такого главу сельского округа. Редко мы, пенсионеры, бываем единодушны: вечно что-то и где-то не нравится, можем спорить до хрипоты. Но в оценке работы Самата Танатарулы, думаю, все будут согласны со мной. Я долгое время жил в селе Бактыбай, переехал сюда два года назад и могу сравнить жизнь двух сел. Скажу сразу, в Жарлыозеке живет очень трудолюбивый народ. Почти все работают: летом на полях сеют сою, свеклу. Особенно приятно, что много молодежи. Для них здесь созданы хорошие условия. Много семей возвращаются к нам, строят дома не хуже, чем в городе. А почему? Да потому, что их здесь всегда поддерживают, помогают, создают условия. Главное, в селе желающим всегда можно найти работу. Встретили мы и многодетную маму, бабушку 26 внуков и 10 правнуков Надежду Йосифовну Семкину. Она всю свою жизнь проработала здесь, вырастила 12 детей, многие из которых трудятся на родной земле. Самые лучшие механизаторы и комбайнеры – ее сыновья Владимир, Михаил, Андрей, Иван. Не отстают от мамы и дочери. Они тоже многодетные. – Доченька, а почему и не рожать детей, если есть все условия? У нас хорошая школа, детский сад, добрые соседи. Немного тяжело, правда, детям. Сейчас все стало дорого. А так, если будешь работать, то будет все. На жизнь не жалуемся. Аким всегда приветлив, отвечает на все наши вопросы, – подчеркивает бабушка. Ярче любых слов характеризуют работу акима порядок и уют в селе. Человек, купивший детский сад практически за бесценок в 90-е годы, вернул здание безвозмездно государству. Сегодня в нем занимаются несколько групп малышей в теплой и уютной обстановке. В сельском округе проживает и более пятисот детей школьного возраста. Работает для сельчан также сельская врачебная амбулатория, построенная в 2011 году. Медицинскую помощь более трем тысячам граждан оказывает один врач-терапевт, несколько медицинских сестер, имеется одна санитарная машина. Под их неусыпным «контролем» и жители ближайших сел и другого соседского округа Мусабек. Не оставляет без внимания аким сельского округа и людей из социально уязвимых слоев населения. Многодетные мамы, неполные семьи и дети-инвалиды постоянно окружены заботой. Только за один год совместно с благотворительным фондом «Каракет» и по линии государства купили дома для десяти многодетных семей. Всего в округе 21 малообеспеченная семья, и каждому ее школьнику перед началом учебного года приобрели все необходимые школьные принадлежности, одежду. – Мы делаем все возможное, чтобы наши земляки жили достойно. Конечно, все эти социальные вопросы мы бы не смогли решать, если бы у нас не работали крупные сельскохозяйственные предприятия. Именно они постоянно оказывают сельчанам спонсорскую помощь, – рассказал нам Самат Ихсанов. – Например, в сельский общественный фонд такие хозяйства, как «Балпык би», «Кыдырали», внесли в этом году по 250 тысяч тенге. Не остаются в стороне и другие бизнесмены. Всего же у нас работает более двухсот мелких и средних крестьянских хозяйств. Примечательно, что население стало понимать пользу кооперации, и люди начали объединяться. Крупному объединению легче приобрести новую технику, соблюдать севооборот, более доступны ему и субсидии. Сеют в округе сахарную свеклу, сою, кукурузу, овощи, стали разводить новые яблоневые сады. Все это результат реальной государственной поддержки сельского хозяйства. Люди видят, что тот, кто работает на земле, живет достойно, богато, и берут с этого человека пример. Пробуют, ошибаются, мы со своей стороны помогаем, разъясняем госпрограммы, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться льготными кредитами, получить субсидии, использовать все другие необходимые инструменты поддержки. Люди реально видят, что государство помогает, поддерживает, поэтому и едут работать к нам. Примечательно, что только в этом году поголовье всех видов скота в округе увеличилось в два раза. В село возвращается молодежь. Она хочет работать на земле, растить скот. Это не может не радовать. В Жарлыозекском сельском округе действуют три откормочные площадки, построенные в рамках инвестиционных проектов, завершено строительство одной молочно-товарной фермы. Она уже сегодня реализует на перерабатывающее предприятие до четырехсот литров молока. Округ, наверное, один из немногих в области, не испытывающий дефицита с поливной водой. Каналы очищены, вода поступает без проблем. Отметим, что радует своей современной инфраструктурой не только центральное село Жарлыозек, но и Бостоган, Муканши. Кстати, между аулами мост построен тоже благодаря настойчивости и упорству акима округа. В каждом ауле имеются стадионы. Радуют глаз зеленые зоны, среди которых особое место занимает парк воинов-«афганцев». Еще один важный момент: на каждой улице создана своя футбольная команда. Организовывает ребят местный имам Едыге Толеулы. 19 дворовых команд успешно соревнуются между собой и не раз становились победителями в районных футбольных баталиях. В этом году в округе не зафиксирован ни один факт воровства. Это не самый полный рассказ о лучшем сельском округе нашей области. Сейчас уборочная страда. Практически никого нельзя застать дома. Улицы пусты: дети в школе, взрослые на работе. Лишь только в сельский час пик – рано утром или поздно вечером – мы увидим здесь самое большое оживление. Хозяйки спешат доить коров, мужчины возвращаются с поля. Таков обычный график обычной жизни труженика Жарлыозекского сельского округа. Хотелось бы, чтобы так жили в каждом селе Казахстана. Как подчеркнула Надежда Семкина: «Мы в своем ауле живем просто, скромно и с большим уважением относимся друг к другу». Наверное, в этом и есть главный секрет успеха этого небольшого села Коксуского района.