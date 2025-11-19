Предприятия будут заниматься уборкой пляжей, вывозом бытового мусора, содержанием общественных санитарных узлов, обслуживанием системы уличного освещения, а также озеленением, уборкой тротуаров и проезжей части

Фото: акимат

По поручению Президента в области Жетісу создают коммунальные предприятия, отвечающие за содержание прибрежных зон озер Алаколь и Балхаш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу.

"Стоит отметить, что предприятия «Алакөл Тазалық» и «Балқаш Тазалық» будут отвечать за содержание прибрежных зон озер Алаколь и Балхаш в летний сезон, то есть заниматься уборкой пляжей, вывозом твердых бытовых отходов, содержанием общественных санитарных узлов, обслуживанием системы уличного освещения, а также озеленением, уборкой тротуаров и проезжей части", - говорится в сообщении.

Планируется, что в штате «Алакөл Тазалық» будут работать свыше 40 человек, а «Балқаш Тазалық» – более 20. При необходимости в летний период будут созданы временные рабочие места. Для каждой организации запланирован закуп по более 20 единиц необходимой спецтехники, включая мусоровозы, автогидроподъемники, грузовики, экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, водовозы, трициклы, катера, автокраны и прочее. Таким образом, работа данных предприятий положительно скажется на санитарном состоянии побережий.

В целом в области Жетісу продолжается работа по развитию инфраструктуры озер Алаколь и Балхаш.

В частности, проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г.Ушарал, автодорог «Ушарал – Достык», «Талдыкорган – Ушарал». Завершено строительство канализационных сетей в с. Акши, линии электропередачи от Бесколя до Акши протяженностью свыше 56 км, а также две подстанции. Кроме того, продолжаются берегоукрепительные работы и строительство КОС в с. Акши.

Между тем в целях профилактики хаотичной застройки на побережье Балхаша разработан проект детальной планировки прибрежной зоны озера. При этом завершена реконструкция автодороги от с.Лепсы до побережья Балхаша. До начала купального сезона был обеспечен проезд до озера по дороге «Алматы –Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай», а до конца года будут завершены работы по благоустройству. Кроме того, ведется строительство инженерно-коммуникационной сети зоны на побережье озера. Будут построены 9,3 км дорог вдоль берега, 32 км водоснабжения, 17 км водоотведения и 36 км электрических сетей.