Жители Жетісу передали в фонд областной библиотеки около 4 тысяч книг

Почти 4 тысячи книг с начала года было передано в фонд Центральной библиотеки им.С.Сейфуллина области Жетісу. Издания были переданы в рамках акции «Подари книгу библиотеке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат области Жетісу

В акции принимают активное участие как отдельные читатели, так и целые организации.

По данным сотрудников библиотеки, областная акция проводится в регионе ежегодно.

В этом году книжный фонд пополнился произведениями отдельных авторов в рамках еще одного областного мероприятия - «Жетісу кітап керуені».

Среди книг превалирует художественная, публицистическая, научно-познавательная и методическая литература.

Стоит отметить, что в 2022 году в рамках данной акции библиотеке было передано 196 книг, в 2023 году количество подаренных книг составило около 2,4 тысяч, а за 3 месяца текущего года фонд библиотеки пополнился на 3,8 тысяч книг.

В целом книжный фонд Центральной библиотеки им. С.Сейфуллина области Жетысу превышает 200 тысяч экземпляров.