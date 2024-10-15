В ЗКО осудили мужчину и женщину по делу о секстинге

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они распространяли интимные фото своих партнеров через мессенджер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пересылка фотографий, касающихся частной жизни, влечет наказание в виде лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В последние годы проблема распространения материалов, касающихся частной жизни, фото и видео без согласия их владельцев стала одной из наиболее острых проблем в области защиты личной информации и прав человека. 

«Секстинг» (переписка сексуального характера) – весьма распространенная вещь в современном мире. Но стать фигурантом уголовного дела можно и в безобидной личной переписке.

Так, к примеру, гражданка «Н» на почве ревности распространила интимные фото супруга через мессенджер WhatsApp. 

С учетом позиции гособвинителя прокуратуры Уральск вина подсудимой полностью доказана, приговором Уральского городского суда ей назначено наказание в виде 3х лет лишения свободы по уголовной статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите».

Аналогично гражданин «И» осужден на 3 года лишения свободы за распространение приватной фотографии супруги.

Приговоры вступили в законную силу.

С учетом актуальности вопроса прокуратура ЗКО призывает граждан соблюдать закон и уважать права и достоинство других людей.

«Распространение материалов частной жизни без согласия может не только нанести серьезный моральный вред, но и повлечь за собой уголовную ответственность на срок до 6-ти лет лишения свободы. Кроме того, мы также напоминаем о важности цифровой безопасности: необходимо быть внимательными к тому, какими материалами и с кем вы делитесь в интернете», –  напомнили в надзорном орагне. 

#приговор #фото #секстинг

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