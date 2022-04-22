В знак благодарности

По миллиону тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Карагандинской области.

В нынешнем году мы в 77-й раз будем праздновать победу в Великой Отечественной войне. К этой памятной дате государство окажет ветеранам материальную помощь в размере 1 млн тенге. К сожалению, тех, кто приближал День Победы как мог, осталось очень мало. Сегодня в области живут 25 ветеранов, а в 2021 году их было 46.

Надо отметить, что помощь от государства к 9 Мая получат не только фронтовики. Узникам концлагерей и вольнонаемным Советской Армии и Военно-морского флота выплатят по 100 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда перечислят по 60 тыс. тенге. Труженики тыла и жены погибших в годы войны фронтовиков получат к празднику по 30 тыс. тенге.

В управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области отмечают, что выплаты уже начались и завершатся до Дня Победы.