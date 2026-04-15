Вакцина под контролем

Здравоохранение
5
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В регионе реализуют пилотный цифровой проект Всемирной организации здравоохранения. Он был запущен в 2025 году и зак­лючается в круглосуточном мониторинге температуры хранения и транспортировки вакцин.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот процесс требует особого контроля, поскольку препараты биологического происхождения чувствительны как к охлаждению, так и к перегреву. В 11 поликлиниках, семейно-врачебных амбулаториях, школьных медкабинетах и на складах с вакцинами области установлены 63 термодатчика. Они фиксируют температуру в местах, где хранится вакцина, и в режиме онлайн передают ее в госорганы. В воплощении этого проекта участвует оператор связи «Казахтелеком». Его специалисты разработали и предоставили доступ к программе мониторинга «холодовой цепи».

По словам руководителя территориального департамента санэпидконтроля Юрия Залыгина, Карагандинская область стала единственной площадкой в нашей стране, где ведется онлайн-мониторинг режима хранения вакцин. Этот факт указывает на доверие ВОЗ к системе здравоохранения региона, а также на высокий уровень ее цифровизации.

После того как будут подведены итоги пилотного проекта и обозначены позитивные результаты, опыт Карагандинского региона распространят на весь Казахстан.

Отметим, что в области из местного бюджета ежегодно выделяется около 1,2 млрд тенге на закупку вакцин. Стои­мость одной дозы доходит до нескольких десятков тысяч тенге. Сейчас в Национальный календарь включена 21 профилактическая прививка для детей и подростков. Их количество время от времени увеличивается. В частности, в 2025 году началась вакцинация девочек в возрасте 11–13 лет против вируса папилломы человека.

#здравоохранение #ВОЗ #хранение #вакцины

