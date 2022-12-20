Вальс добрых сердец

Зимний благотворительный бал ежегодно организует корпоративный фонд «Болашақ» с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.

За 10 лет благодаря благотворительным балам собрано более 800 млн тенге. На вырученные средства фондом открыто и оснащено более 70 специализированных реа­билитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана. Создано более 500 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест, 3 000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. Присуждено 93 проездных и 17 образовательных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.

Для реализации прав особенных детей фондом внесено более 70 рекомендаций и поправок в законодательные акты РК в части развития инклюзивного образования. Также при поддержке фонда ежегодно более 500 детей с дислексией и дис­графией получают помощь квалифицированных специалистов.

– Мы, члены ассоциации «Бола­шақ», выпускники программы, считаем, что когда-то у нас была возможность получить блестящее образование за рубежом, и сегодня наш гражданский долг – создавать эти возможности и условия для качественного образования для всех. Инклюзия – это про право на достойное образование детей не только с аутизмом, но и с синдромом Дауна, с ДЦП, детей иммигрантов, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Согласно Конституции страны и по всем человеческим законам у каждого ребенка должна быть возможность получать качественное образование и развивать таланты. Образование – это то, во что действительно стоит вкладываться, потому что будущее строится именно образованной нацией, – отметила председатель попечительского совета КФ «Болашақ» Динара Гаплан.

Зимний благотворительный бал – это единственный в Казахстане бал с историей, традиционно собирающий представителей бизнеса, дип­ломатического корпуса, общественных и политических кругов. Из года в год поддержку в организации бала оказывает большое количество компаний, тем самым проявляя свою социальную ответственность. За все годы к его проведению присое­динилось уже более 150 спонсоров и партнеров.

В нынешней программе бала были танцы с дебютантами – от классического вальса до зажигательной сальсы, гала-ужин с изысканным меню, выступления звезд казахстанской эстрады. Среди них – участник конкурсов «Х-Фактор Казахстан» и SuperStarKz Даурен Оразбеков, лауреат международных конкурсов, солистка ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой и государственного эстрадно-симфонического оркестра «Астана» Зарина Божакова.

По традиции состоялся аукцион уникальных лотов. Здесь были представлены ковры ручной работы 1940–1950-х годов, саукеле героини спектакля «Бөрте», документ 1856 года о предоставлении земельного участка за подписью 14-го Президента США Франклина Пирса, другие предметы антикварного искусства и спортивной атрибутики. Основатель и первый руководитель легендарного ан­самбля «Дос-Мукасан» Досым Сулеев передал на аукцион свою гитару 1974 года, на которой был создан хит «Жан досым», и уникальную виниловую пластинку с первыми хитами группы – лоты проданы за 11 млн тенге.

– Благодаря вырученным средствам фонд имеет возможность развивать в нашей стране передовые мировые практики, научно доказанные эффективные методики, повышая качество жизни семей с особенными детьми, качество подготовки специалистов и услуг в сфере инклюзивного образования. На эти деньги мы создали сеть инклюзивных площадок по всей стране, взрастили поведенческих аналитиков, заложили основы развития прикладного анализа поведения, выпустили первую книгу на казахском языке по обучению детей с аутизмом и другими особенностями развития. И мы готовы делать еще больше, идти еще дальше, – рассказала о ценности мероприятия Динара Гаплан.

Собранные средства будут направлены на благотворительные программы фонда «Болашақ» «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты» для детей с особыми потребностями и талант­ливой молодежи. К слову, отследить прозрачность использования средств можно на сайте фонда, где публикуются финансовые отчеты.

– Мой сын Алихан пошел в первый класс благодаря программе «Каждый ребенок достоин школы». Поначалу социализация ему давалась с трудом, но благодаря специалистам кабинета поддержки инклюзии наша жизнь поменялась. Алихан сейчас посещает бассейн, мы ездим в другие города в гости, дома сам себе может приготовить бутерброд, разогреть еду, даже какое-то время остается один. Прогресс отмечают как специалисты, так и родственники. Я очень рада, что мы попали в программу, – поделилась своей историей жительница Талдыкоргана Асель Абенова.

Сабира Ауелова из Астаны рассказала, что на момент вступления в программу «Каждый ребенок достоин школы» сыну Максату было пять лет, до этого он никогда не посещал общеобразовательные учреждения.

– У него отсутствовали навыки социализации, коммуникации и взаи­модействия в группе. На сегодня у сына улучшилось понимание речи, его пассивный словарь составляет около 50 слов: он различает предметы, части тела, родных, выполняет более десяти инструкций. Еще вчера для нас это казалось невозможным. Сейчас ребенок стал откликаться на собственное имя, реагировать на голос говорящего. Сформировались навыки игры, и, можно сказать, что он социализировался, – отмечает Сабира Ауелова.

Таких примеров практически из всех регионов нашей необъятной страны множество. А это значит, что подобные мероприятия, такие как прошедший Зимний благотворительный бал, несомненно, показывают свою эффективность.