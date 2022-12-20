Вальс добрых сердец

Статьи
Елена Ульянкина

Более 80 млн тенге собрали на благотворительном балу в поддержку инклюзивного образования и талантливой молодежи.

Зимний благотворительный бал ежегодно организует корпоративный фонд «Болашақ» с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.

За 10 лет благодаря благотворительным балам собрано более 800 млн тенге. На вырученные средства фондом открыто и оснащено более 70 специализированных реа­билитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана. Создано более 500 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест, 3 000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. Присуждено 93 проездных и 17 образовательных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.

Для реализации прав особенных детей фондом внесено более 70 рекомендаций и поправок в законодательные акты РК в части развития инклюзивного образования. Также при поддержке фонда ежегодно более 500 детей с дислексией и дис­графией получают помощь квалифицированных специалистов.

– Мы, члены ассоциации «Бола­шақ», выпускники программы, считаем, что когда-то у нас была возможность получить блестящее образование за рубежом, и сегодня наш гражданский долг – создавать эти возможности и условия для качественного образования для всех. Инклюзия – это про право на достойное образование детей не только с аутизмом, но и с синдромом Дауна, с ДЦП, детей иммигрантов, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Согласно Конституции страны и по всем человеческим законам у каждого ребенка должна быть возможность получать качественное образование и развивать таланты. Образование – это то, во что действительно стоит вкладываться, потому что будущее строится именно образованной нацией, – отметила председатель попечительского совета КФ «Болашақ» Динара Гаплан.

Зимний благотворительный бал – это единственный в Казахстане бал с историей, традиционно собирающий представителей бизнеса, дип­ломатического корпуса, общественных и политических кругов. Из года в год поддержку в организации бала оказывает большое количество компаний, тем самым проявляя свою социальную ответственность. За все годы к его проведению присое­динилось уже более 150 спонсоров и партнеров.

В нынешней программе бала были танцы с дебютантами – от классического вальса до зажигательной сальсы, гала-ужин с изысканным меню, выступления звезд казахстанской эстрады. Среди них – участник конкурсов «Х-Фактор Казахстан» и SuperStarKz Даурен Оразбеков, лауреат международных конкурсов, солистка ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой и государственного эстрадно-симфонического оркестра «Астана» Зарина Божакова.

По традиции состоялся аукцион уникальных лотов. Здесь были представлены ковры ручной работы 1940–1950-х годов, саукеле героини спектакля «Бөрте», документ 1856 года о предоставлении земельного участка за подписью 14-го Президента США Франклина Пирса, другие предметы антикварного искусства и спортивной атрибутики. Основатель и первый руководитель легендарного ан­самбля «Дос-Мукасан» Досым Сулеев передал на аукцион свою гитару 1974 года, на которой был создан хит «Жан досым», и уникальную виниловую пластинку с первыми хитами группы – лоты проданы за 11 млн тенге.

– Благодаря вырученным средствам фонд имеет возможность развивать в нашей стране передовые мировые практики, научно доказанные эффективные методики, повышая качество жизни семей с особенными детьми, качество подготовки специалистов и услуг в сфере инклюзивного образования. На эти деньги мы создали сеть инклюзивных площадок по всей стране, взрастили поведенческих аналитиков, заложили основы развития прикладного анализа поведения, выпустили первую книгу на казахском языке по обучению детей с аутизмом и другими особенностями развития. И мы готовы делать еще больше, идти еще дальше, – рассказала о ценности мероприятия Динара Гаплан.

Собранные средства будут направлены на благотворительные программы фонда «Болашақ» «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты» для детей с особыми потребностями и талант­ливой молодежи. К слову, отследить прозрачность использования средств можно на сайте фонда, где публикуются финансовые отчеты.

– Мой сын Алихан пошел в первый класс благодаря программе «Каждый ребенок достоин школы». Поначалу социализация ему давалась с трудом, но благодаря специалистам кабинета поддержки инклюзии наша жизнь поменялась. Алихан сейчас посещает бассейн, мы ездим в другие города в гости, дома сам себе может приготовить бутерброд, разогреть еду, даже какое-то время остается один. Прогресс отмечают как специалисты, так и родственники. Я очень рада, что мы попали в программу, – поделилась своей историей жительница Талдыкоргана Асель Абенова.

Сабира Ауелова из Астаны рассказала, что на момент вступления в программу «Каждый ребенок достоин школы» сыну Максату было пять лет, до этого он никогда не посещал общеобразовательные учреждения.

– У него отсутствовали навыки социализации, коммуникации и взаи­модействия в группе. На сегодня у сына улучшилось понимание речи, его пассивный словарь составляет около 50 слов: он различает предметы, части тела, родных, выполняет более десяти инструкций. Еще вчера для нас это казалось невозможным. Сейчас ребенок стал откликаться на собственное имя, реагировать на голос говорящего. Сформировались навыки игры, и, можно сказать, что он социализировался, – отмечает Сабира Ауелова.

Таких примеров практически из всех регионов нашей необъятной страны множество. А это значит, что подобные мероприятия, такие как прошедший Зимний благотворительный бал, несомненно, показывают свою эффективность.

Популярное

Все
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Средний возраст карагандинских ТЭЦ – 62 года. По человеческим меркам им уже пора на пенсию. Но за годы независимости замену станциям-старушкам так и не построили
Фантастический финал!
Алдар Косе и все-все-все...
Мелодии жемчужины Востока
Бюро Сената
Мир глазами детей
К Справедливому Казахстану
Бюро Мажилиса
Строго по регламенту
Все превращается в дым
Объекты культуры на первом плане
И «золото», и невеста!
Вальс добрых сердец
Трудовой спор
А что дальше?..
В стране принята новая информационная доктрина – серьезный документ, призванный защитить казахстанцев от новых же видов угроз. А их становится все больше...
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Минниханов поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Президент принял акимов Астаны и Карагандинской области
Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Булата Аюханова
Отец повесился вместе с детьми из-за конфликта с супругой в Мангистау
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Каких специалистов не хватает Казахстану
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Статьи
И «золото», и невеста!
Статьи
Фантастический финал!
Статьи
Мелодии жемчужины Востока
Статьи
Все превращается в дым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]