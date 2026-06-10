ВАП указала на недостатки планирования и контроля при исполнении бюджета

Аудит
Дана Аменова
специальный корреспондент

В числе ключевых причин – недостатки планирования и чрезмерный оптимизм налоговых прогнозов

Фото: ВАП

Высшая аудиторская палата РК представила свое заключение к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, сообщает Kazpravda.kz

Ключевые выводы из документа рассмотрели на пленарном заседании в Парламенте.

Как отметил председатель ВАП Алихан Смаилов, в прошлом году исполнение бюджета осуществлялось в условиях действия нового Бюджетного кодекса. На практике это означает, что администраторы получили большую самостоятельность. При этом подотчетность всех участников бюджетного процесса была повышена, а их ответственность и парламентский контроль – усилены.

Вместе с тем госаудиторы пришли к выводу, что по итогам 2025 года оцифровка бюджетного процесса все еще находится в стадии реализации: прослеживаемость средств республиканского бюджета обеспечена только до второго уровня, а параметры их результативности так и не нашли своего отражения в действующих информсистемах.

«Интеграция цифровых ресурсов госорганов до сих пор обеспечена не в полной мере. Данные на местном и центральном уровнях в ряде случаях несопоставимы. Проблемы в приоритизации расходов сохраняются», — указал Алихан Смаилов.

Он сообщил, что в 2025 году было перераспределено 2,4 трлн тенге бюджетных средств. По отдельным администраторам – до 90% от запланированного объема по соответствующим программам. В течение года из бюджета исключено 99 проектов на 75 млрд тенге, а из запланированных к завершению свыше 600 инвестпроектов не реализовано более 20%.

Сумма неэффективно использованных средств превысила уровень 2024 года в 1,7 раза. При этом высокий уровень освоения не гарантировал достижение запланированных результатов. На центральном уровне не достигнуто в среднем 5% показателей бюджетных программ, в регионах – 33% показателей.

В целом отмечено недостижение 11 ключевых национальных и более 30 целевых индикаторов по цифровизации, сельскому и водному хозяйству, экологии и другим направлениям.

Госаудиторы подсчитали, что, несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 трлн тенге – до 159,9 трлн тенге, в бюджет недопоступило 335 млрд тенге. В числе ключевых причин – недостатки планирования и чрезмерный оптимизм налоговых прогнозов.

В частности, на этапе планирования доходов не всегда соблюдается методика их прогнозирования. Напротив, зачастую применяются завышенные параметры и непредусмотренные методикой дополнительные поступления. По оценкам аудиторов, в 2025 году зачислены 154 млрд тенге платежей 2026 года и не возвращен НДС почти на 900 млрд тенге. Однако, это не обеспечило баланс доходной и расходной частей бюджета.

По итогам 2025 года не выделены запланированные 244 млрд тенге и при этом сформировалась значительная кредиторская задолженность.

Согласно заключению ВАП, отдельного внимания требует качество налогового администрирования, так как за отчетный период выросло число судебных обжалований со стороны налогоплательщиков. Это существенный фактор, учитывая, что более половины обжалованных сумм за последние 4 года присуждается в пользу налогоплательщиков.

Сохраняются также риски, связанные с теневой экономикой и недостаточной прозрачностью отдельных товарных рынков. В частности, несмотря на внедрение маркировки и цифрового контроля, расхождения между объемами производства, импорта и фактического потребления растут. Все это ограничивает потенциал поступлений в бюджет.

Влияние квазигосударственного сектора на экономику и систему госфинансов по-прежнему остается существенным. При этом темпы реализации Комплексного плана приватизации замедлились, а зависимость квазигоссектора от бюджета усилилась.

В 2025 году направлено 812 млрд тенге, из которых 57% распределены через госзадания. Само госзадание все больше приобретает форму внеконкурсного финансирования подведомственных организаций. В отдельных случаях, на соисполнение передается значительная часть работ и услуг.

Вместе с тем установлено, что субъекты квазигоссектора дополнительно получили 1,4 трлн тенге в рамках госзакупок.

В целом же, по мнению аудиторов, процесс освоения средств в квазигоссекторе сопровождается низким уровнем исполнительской дисциплины и ограниченной результативностью. В частности, на счетах отдельных субъектов по-прежнему скапливаются значительные невостребованные остатки.

Одним из новшеств 2025 года стала интеграция внебюджетных фондов в бюджетный процесс. Однако полноценный учет и данные об их реальном количестве на сегодня отсутствуют. ВАП считает, что раскрытия информации по 4 внебюджетным фондам – ФСМС, ГФСС, ФКП и СГФ – недостаточно.

Аудиторы также обратили внимание на отсутствие полноценной оценки результативности и транспарентности самих внебюджетных потоков. Парафискальные платежи (обязательные целевые сборы, уплачиваемые физ. и юр. лицами) остаются вне контроля, так как идут за пределами бюджетной системы. Это создает риски, связанные с полнотой их поступлений и адресностью использования.

В завершение своего выступления Алихан Смаилов подчеркнул, что информация об исполнении рекомендаций ВАП в этом году была впервые отражена в отчете правительства и рассмотрена в Парламенте.

«Высокий уровень их реализации со стороны ответственных госорганов является актуальным вопросом, поэтому наша совместная работа в этом направлении будет продолжена», — заключил он.

 

#Правительство #бюджет #отчет #ВАП

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