Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает со своей командой по национальной безопасности план возможной покупки Гренландии. Об этом 7 января на пресс-брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Покупка Гренландии в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности. <...> Я знаю, что предыдущие президенты и лидеры часто заранее исключали те или иные варианты. <...> Но я хочу подчеркнуть: его первым вариантом всегда была и остается дипломатия», - сказала Ливитт.

Пресс-секретарь отметила, что идея приобретения Гренландии не нова - она обсуждалась американскими лидерами, начиная с XIX века, как выгодная для национальной безопасности. По словам Ливитт, Трамп считает сдерживание российской и китайской активности в Арктике приоритетом для США.

На вопрос о возможности силового захвата она ответила, что действующий президент не исключает заранее ни один из вариантов, оценивая интересы страны, но его первоочередным выбором всегда была дипломатия.

Трамп 4 января заявил, что Евросоюзу (ЕС) с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.

Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий. Позднее агентство Reuters сообщило, что команда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения острова.