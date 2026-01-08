Вашингтон обсуждает покупку Гренландии

США
98
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент США Дональд Трамп в настоящее время обсуждает со своей командой по национальной безопасности план возможной покупки Гренландии. Об этом 7 января на пресс-брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Покупка Гренландии в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности. <...> Я знаю, что предыдущие президенты и лидеры часто заранее исключали те или иные варианты. <...> Но я хочу подчеркнуть: его первым вариантом всегда была и остается дипломатия», - сказала Ливитт.

Пресс-секретарь отметила, что идея приобретения Гренландии не нова - она обсуждалась американскими лидерами, начиная с XIX века, как выгодная для национальной безопасности. По словам Ливитт, Трамп считает сдерживание российской и китайской активности в Арктике приоритетом для США.

На вопрос о возможности силового захвата она ответила, что действующий президент не исключает заранее ни один из вариантов, оценивая интересы страны, но его первоочередным выбором всегда была дипломатия.

Трамп 4 января заявил, что Евросоюзу (ЕС) с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.

Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий. Позднее агентство Reuters сообщило, что команда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения острова.

 

#США #Дания #Трамп #Гренландия

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
США выходят из 66 международных организаций
Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта
Байден получает крупнейшую пенсию среди всех президентов США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]