Василий Левит получил руководящую должность в акимате Астаны

Кадровые назначения, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Серебряный призер Олимпийских игр, казахстанский боксер Василий Левит возглавил управление физкультуры и спорта Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточнили в городской администрации, Василий Левит родился в 1988 году в Костанайской области. Он заслуженный мастер спорта РК, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии, двукратный призер чемпионата Азии, многократный победитель международных и национальных соревнований по боксу.

С 2022 года Левит руководил управлением физической подготовки персонала в Агентстве по противодействию коррупции.

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