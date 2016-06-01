Свежий выпуск
​Важен командный дух
Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В команды вошли дети разных возрастов. Самой юной спортсменке лишь четыре с половиной года. Капитанами выступили папы: электромеханик участка конвейерного транспорта Асет Туйтебеков, инженер службы качества Константин Мотейко, работник бухгалтерии Наиль Яфясов.

Спортивные эстафеты, перетягивание каната, музыкально-игровой тайм-аут – с большим желанием в них участвовали и дети работников угольного разреза, и воспитанники детдома, которые отличились волей к победе и высоким командным духом. Производственники вручили командам подарки. Пополнил впечатления от яркого дня дружеский матч по мини-футболу. Со счетом 11:9 выиграли гости – детский дом «Таншолпан». 

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