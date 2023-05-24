Важна поддержка культуры

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Таша Нойер

Вопросы развития культуры обсудили в Казахконцерт.

В Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой в рамках мероприятий, приуроченных к Дню работников культуры и искусства в Казахстане, прошло заседание «круг­лого стола» на тему «Мәдениет саласы: жаңалықтар мен серпілістер». Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся развития отрасли.

В работе заседания приняли участие председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Роза Карибжанова, директор ГКО «Қазақконцерт» Актоты Раимкулова, руководитель управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Алтынай Юнисова, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Назира Идрисова, руководитель управления культуры, архивов и документации области Жетысу Гульмира Калкабаева, директор столичной Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева Ерлан Дакенов, а также главы областных филармоний и творческих коллективов.

В своем выступлении Роза Карибжанова отметила, что организованная встреча предоставила деятелям культуры возможности для творческой самореализации.

– Накануне профессионального праздника мы собрали лучших деятелей культуры в Астане. Полагаем, вы получили бесценный опыт от посещения мастер-классов, которые проводились два дня подряд. Теперь сможете применить эти знания на практике, – подчеркнула Роза Карибжанова.

Директор ГКО «Қазақконцерт» Актоты Раимкулова сообщила, что столичные артисты в последнее время активно принимают участие в крупных республиканских и международных проектах.

– Совсем недавно прошла презентация обновленного состава легендарного ансамбля «Гүлдер», который выступил с концертом в Астане и Алматы. Хотя архивные видеодокументы ансамбля и сохранились, при их просмотре хореографы не смогли найти ценной информации о движениях и видах танцев, использовавшихся в казахском танцевальном искусстве того времени. Творческой группе, стоящей во главе ансамбля, пришлось много поработать в этом направлении, – отметила Актоты Раимкулова.

Она также рассказала о гастрольной и концертной деятельности артистов и коллективов ГКО. Так, известный оперный певец, заслуженный деятель РК Медет­ Чотабаев,­ виолончелист, магистрант Шанхайской консерватории музыки Талгар­ Шалкарулы и фольклорно-этнографический ансамбль Turan выезжали на зарубежные гастроли.

В рамках реализации проекта «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» столичные артисты выезжали с концертами в населенные пункты Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

В завершение встречи Роза Карибжанова ответила на вопросы участников заседания по поводу эффективных методов поддержки культуры со стороны государства.

– Сегодня культуре уделяется большое внимание со стороны государства. Увеличение уровня удовлетворенности населения культурным продуктом составляет 74%, планируется довести этот показатель до 80%. Глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил о поддержке талантливой творческой молодежи. В этом плане мы готовы рассмотреть ваши предложения о реализации творческих инициатив по проведению конкурсов и фестивалей. В частности, стоит активнее организовывать творческие смотры с целью популяризации традиционной народной музыки среди жыршы и термеші, – считает она.

Также в ходе дискуссии спикер отметила, что эффективность проводимой в стране государственной культурной политики зависит от многих факторов.

– Бюджетное финансирование объектов и учреждений культуры зависит не только от качества продукции, но и от партнерского участия государства. Только совместными усилиями можно достичь реальных результатов. Например, повышение уровня профессионализма поможет получить театру статус академического, а через 10 лет достичь звания национального храма искусства. Таким образом, появляются способы, позволяющие решить проблемные вопросы, связанные с дефицитом кадров и повышением заработной платы, – сказала председатель Комитета культуры МКС РК.

Кроме того, Роза Карибжанова считает, что руководителям учреждений культуры необходимо создавать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли выступать на большой сцене.

В ходе заседания были выработаны методы и формы сотрудничества, касаю­щиеся популяризации духовных ценнос­тей народа.

#культура #музыка #искусство #творчество #круглый стол #культурные ценности #«Қазақконцерт» #сцена

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