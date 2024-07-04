Важная веха

Политика
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Дина Айкенова, PhD, политолог

Астанинский саммит Шанхайской организации сот­рудничества под председательством Казахстана обещает стать знаменательным событием для членов организации и международного сообщества в целом.

фото из архива "КП"

Один из ключевых моментов саммита заключается в принятии более чем 20 документов в различных областях сотрудничества. Главным политическим документом станет Астанинская декларация, в которой будут определены ключевые ориентиры дальнейшего развития ШОС.

На саммите будет принято решение о полноправном членстве в организации Беларуси. Это решение закрепит статус данной страны в качестве важного партнера и участника, разнообразив и усилив ее внутренние и внешние связи.

Также ожидается принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года – этот стратегический план должен придать новый импульс многогранному сотрудничеству между государствами – членами организации. Он будет охватывать различные аспекты взаимодействия – от экономических связей до политических и культурных обменов.

На Астанинском саммите будет уделено внимание и вопросам экологии. Ожидается подписание ряда документов, направленных на охрану окружающей среды и устойчивое развитие. Эти меры соответствуют глобальной повестке дня и являются свидетельством приверженности ШОС принципам экологической ответственности.

Дополнительно будет утверж­дена Стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года. Данный документ направлен на углубление взаимодействия в таких сферах, как нефть, газ, электроэнергетика и другие виды энергии.

Будут подведены итоги года председательства Казахстана в ШОС.

Ожидается, что Астанинский саммит внесет значительные изменения в работу ШОС и укрепит сотрудничество между государствами-членами в различных областях. Принятые решения и документы зададут новую траекторию развития организации и поддержат усилия по созданию справедливого и гармоничного мирового порядка.

#ШОС #саммит #Шанхайская организация сотрудничества

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