фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Этап обновления и развития

Приветствуя участников мероприятия, Глава государства в первую очередь поздравил всех с главным праздником – Днем Республики. Он отметил, что стало хорошей традицией в его преддверии чествовать в Акорде достойных граждан.

В этом году, отметил Касым-Жомарт Токаев, наша страна подошла к важному рубежу – 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Это событие ознаменовало возрождение традиции многовековой государственности, восторжествовала историческая справедливость, укрепился национальный дух. Поэтому, по словам Президента, данную дату можно назвать священным днем, который открыл путь к самостоя­тельности нашего народа.

– Независимость – высшая ценность, сберечь и укрепить которую – священный долг каждого казахстанца. Суверенитет – яркий символ незабываемого мужества, которое наши предки проявляли во имя защиты интересов народа. Выдающемуся мыслителю Абишу Кекилбаеву принадлежат слова: «Өткеннен тағылым, ертеңнен үміт іздегендер ғана ілгері баса алады» («Только те, кто извлекают уроки из прошлого и смотрят с надеж­дой в будущее, смогут достичь успехов»). Мы выражаем благодарность всем государственным и общественным деятелям, которые оставили неизгладимый яркий след в истории нашей страны на всех ее этапах. Мы их никогда не забудем. В то же время мы уверенно смотрим в будущее и стремимся достичь высоких целей, – сказал Глава государства.

За прошедшие 35 лет Казах­стан многого добился. Получил признание и уважение мирового сообщества, оформил границы. Созданы основы государственности, обеспечена безопасность страны. Укрепилось единство нации, благодаря сплоченности и согласию удалось достойно преодолеть все испытания.

– Очевидно, что не бывает работы, сделанной идеально, без погрешностей. Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным нами путем, – добавил Президент.

Сейчас Казахстан находится на новом важном этапе развития и обновления. С 2019-го проводятся масштабные реформы. По результатам общенационального референдума 2022 года в Конституцию внесены изменения, которые укрепляют фундамент Справедливого Казахстана.

Граждане получили возможность непосредственно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу страны. Система власти претерпела существенные изменения. В обществе утвердился принцип «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

– Можно прямо сказать, что столь масштабных преобразований в системе государственного управления в данном регионе прежде не было. Мы сплоченно претворяем в жизнь эффективные политические реформы, благодаря которым в обществе началась глубокая трансформация, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Экономические и социальные достижения

Президент обратил внимание, что Казахстан приступил к реализации реформ в очень сложный для всего человечества период. Пандемия, санкционное противостояние мировых держав, разрушение традиционных торговых маршрутов, различные конфликты и войны нанесли огромный ущерб развитию стран по всему миру. Последствия этой ситуации затронули и нашу рес­публику.

Однако, подчеркнул Глава государства, в нашей стране были своевременно приняты необходимые меры. Удалось, сохраняя потенциал отечественной экономики, продолжить ее динамичное развитие. В результате с 2019 года рост экономики страны составил 16%, в этом году показатель ВВП приблизился к 137 трлн тенге, или 291 млрд долларов, что делает Казахстан крупнейшей экономикой в регионе.

ВВП на душу населения увеличился на 47%, достигнув 14 400 долларов – это один из самых высоких уровней среди стран СНГ. Объем золотовалютных резервов Казахстана достиг 58 млрд долларов. За семь лет внешнеторговый оборот увеличился на 83%, на сегодняшний день его объем составляет 142 млрд долларов.

– В целях кардинальной модернизации национальной экономики приоритетное внимание уделяется ее диверсификации, – продолжил Президент.

Особый акцент делается на развитие транспортной сферы как стратегически важной отрасли. Казахстан, как заявил Касым-Жомарт Токаев, должен стать главным логистическим хабом Евразии. Возможности для этого у нашей страны есть.

Президент напомнил, что в сентябре была запущена вторая линия железной дороги Дос­тык – Мойынты, которая стала крупнейшим проектом в этой отрасли, осуществленным за годы независимости. Появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая, что является большим достижением, учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках. В целом в 2025 году построено и отремонтировано 13 тыс. км дорог.

Кроме того, в этом году открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы. Вместе с тем Глава государства отметил, что следует совершенствовать систему авиационных грузоперевозок (карго).

Развивается обрабатывающая промышленность – ее рост с начала года составил 7,5%. Доля малого и среднего бизнеса в экономике достигла 40%. Предприниматели обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения страны.

Динамичный прирост наблюдается в строительной отрасли. В прошлом году было построено около 19 млн кв. м жилья – это самый высокий показатель за годы независимости.

Общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 2,5 раза. Закрома страны обеспечены продовольствием, собрано более 20 млн тонн зерна, укрепился экспортный потенциал Казахстана, вырос авторитет нашей страны как торгового партнера.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что согласно Конституции, Казахстан – социальное государство. В стране принимают все необходимые меры, чтобы социальная стратегия была эффективной и справедливой.

– Мы стремимся стать передовой нацией. Для того чтобы превратиться в конкурентоспособную страну, прежде всего необходимо развивать образование и науку. Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1 200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз. В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов, – перечислил Президент.

Комплексные меры приняты и для улучшения здоровья нации. Так, с 2020 года финансирование сферы здравоохранения выросло в 3 раза, введено в строй 927 медицинских объектов. Средняя продолжительность жизни казахстанцев превысила 75 лет.

– Казахстан должен быть безо­пасной страной, поэтому принцип «Закон и Порядок» стал основополагающим в нашем обществе, – продолжил Глава государства. – В рамках его реализации мы усилим борьбу с коррупцией, без чего нет никаких оснований говорить о Справедливом Казахстане. За последние пять лет уровень преступности, в том числе уличной, значительно снизился, а криминогенная обстановка в стране находится под строгим контролем. Снизилось количество случаев бытового насилия. В конечном счете реа­лизация концепции «Закон и Порядок» является важнейшим инструментом построения светлого будущего нашей страны.

Напомнил Глава государства и об успешно реализующейся общенациональной акции «Таза Қазақстан», которая нашла самый широкий отклик у казах­станцев, особенно молодежи. В ее рамках с 2024 года было очищено около 2,8 млн га территории и высажено более 4 млн деревьев. Самое главное, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, состоит в том, что начали меняться экологическое сознание и образ жизни наших граждан.

– В целом можно с увереннос­тью сказать, что работа, проведенная во всех сферах, приносит плоды. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Нам обязательно нужно продолжить преобразования, – отметил он. – Этот год стал успешным и даже вдохновляющим для нашей страны. Наши соотечественники прославились своими достижениями во многих сферах, заслужили высокие награды на международных турнирах. Казахстанские учащиеся завоевали более тысячи медалей на различных международных образовательных олимпиадах и конкурсах. Благодаря успехам наших лучших спорт­сменов, в том числе боксеров, флаг Казахстана не раз поднимался ввысь на мировых аренах. Наша талантливая молодежь популяризирует национальное искусство по всему свету. Мировое сообщество признает нас нацией, обладающей высоким духом, самобытной культурой, прогрессивным мировоззрением и интеллектом. Несомненно, это стало результатом планомерной и эффективной работы, проводимой на протяжении многих лет. Теперь же нам нужно, не сбавляя темп, двигаться только вперед.

Ответственное и прогрессивное общество

Казахстан должен быть Справедливым, Безопасным, Чистым и Сильным государством. Как подчеркнул Касым-Жомарт

Токаев, это национальная стратегическая цель, общая задача и священный долг всех граждан.

– Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры. Будущее страны – в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей прежде всего как ответственных граждан – Адал азамат. Ответственный граж­данин – это человек, который уважает свою страну и народ, соблюдает законы, стремится к знаниям, привержен национальным ценностям и вносит вклад в укрепление единства страны. Процветание Казах­стана – в руках патриотичной, дисциплинированной, образованной, культурной, активной и интеллектуальной молодежи. Молодое поколение должно рас­ти, осознавая, что человек, верящий в свои силы, прогрессивный, образованный, предприимчивый и трудолюбивый, никогда не будет от кого-либо зависеть. Если каждый гражданин будет предан своему делу, аккуратен и сосредоточен, то и государство будет успешным, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, для того чтобы стать конкурентоспособной нацией, казахстанцы должны быть современными, прогрессивно мыслящими и творческими.

– ​В нынешнее крайне сложное, переменчивое и полное противоречий время быть передовой страной – нелегкая задача. Поэтому мы будем принимать смелые решения и решительно двигаться вперед, к светлому будущему. Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома, – подчеркнул он.

​Конечная цель реформ – адаптировать Казахстан к новым реа­лиям и тем самым укрепить суверенитет и силу страны.

Глава государства отметил, что современный мир вступил в принципиально новый исторический этап: конфликты и войны не утихают, стремительно развиваются высокие технологии и искусственный интеллект. Все это ставит перед государствами новые вызовы.

Казахстан, несмотря на столь сложную обстановку, поступательно развивается. Благодаря дружественным и конструктивным отношениям со всеми странами, наше государство признано как надежный партнер, и это помогает нам привлекать значительные инвестиции.

– ​В нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дип­ломатии. Мы считаем, что всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения, – убежден Касым-Жомарт Токаев. – В мире должна быть установлена система справедливых международных отношений, учитывающая интересы всех стран. Казахстан как ответственный и влиятельный член мирового сообщества продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику.

Масштабные реформы продолжаются

Президент вновь подчеркнул, что сейчас наша страна вступила в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана – страны возможностей и прогресса.

В недавнем Послании народу, Глава государства заявил о запус­ке реформы Парламента.

– Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонст­рирует открытость политических процессов в нашей стране, – обратил внимание Касым-Жомарт­ ­Токаев. – Транс­формация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масш­табных преобразований, осуществленных в последние годы. Все наши предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана.

По его словам, планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента. Изменения в Конституции коснутся не только Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы. Глава государства отметил, что по общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции.

– При этом считаю нужным подчеркнуть: Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью. Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов. Во всей нашей политике и практических решениях будем твердо придерживаться принципов защиты долгосрочных национальных интересов и безопасности государства, его развития и прогресса, – заявил Президент.

Он также отметил, что формирование однопалатного Парламента только по партийным спискам будет способствовать институциональному укреплению партий, их системной работе с избирателями, а значит, пойдет на пользу нашей государственности. В этом, подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев, нет никакого регресса или отказа от демократических принципов, и данное предложение продиктовано здравым политическим смыслом и искренней заботой о стране.

На региональном же уровне, где имеют место прямые регулярные контакты граждан с властью, активную работу и полезную роль должны показать маслихаты и акиматы, продолжил Глава государства. Он напомнил, что за последние годы был значительно расширен институт прямой выборности – теперь граждане сами решают, кто будет акимом сел, районов и городов областного значения.

– В Казахстане практически каждый месяц проходят различные электоральные кампании, такая политическая практика применительно к нашему региону является уникальной, – сказал Президент. – Нам всем нужно присмотреться к этому новому явлению с точки зрения целесообразности. Если имеются нежелательные последствия, нужно принять меры. Реформы – это живой процесс, здесь нет мес­та излишнему консерватизму. Считаю, что на местном уровне надо сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты.

В то же время Глава государства еще раз однозначно заявил: по любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать граж­данам. Именно так было при проведении конституционной реформы, в ходе обсуждения воп­роса о строительстве атомной станции – так будет и впредь.

– Это свидетельствует о становлении в стране новой политической культуры, в частности, о формировании новой традиции решения наиболее актуальных проблем, волнующих общество, – добавил он.

Креативность и инновации –

фактор роста

Президент отметил, что нацио­нальный суверенитет становится реальным и воспринимается как таковой другими государствами только в том случае, когда в самой стране ее граждане искренне переживают за будущее Отечества, делают все возможное для его развития. И здесь нет мелочей – любые действия, направленные на благо страны и народа, важны и ценны.

– Такое ответственное отношение к себе, к своей семье, к родной стране мы видим в больших и малых достижениях соотечест­венников, которые демонстрируют подлинный патриотизм. Каждый год мы становимся свидетелями настоящих триумфов наших граждан в различных сферах. Эти успехи отражают созидательный потенциал народа, мотивируют молодежь на такие же вдохновляющие поступки, укрепляющие национальный дух. Одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским «единорогом», то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке. Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиас­тов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди – будущее нашей страны, – убежден Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, а инновационность – важной чертой национального характера. При поддержке государства, обладая знаниями и трудолюбием, казахстанцы могут создавать высокотехнологичные продукты, востребованные на мировом рынке.