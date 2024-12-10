Токаев: Важно активно вовлекать детей в спорт

Президент осмотрел детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона «Химик» в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Спортивный объект, оснащенный современным оборудованием, обеспечивает условия для тренировок в течение всего года. В настоящее время здесь в соответствии с лучшими мировыми стандартами занимаются 780 детей.

Функционируют спортивные залы, административные, реабилитационные, лечебно-оздоровительные и другие кабинеты. Касым-Жомарт Токаев в беседе с воспитанниками и тренерами академии подчеркнул, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом, чтобы уберечь их от негативных влияний.