Важно поддерживать инициативы глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию –спикер Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в Astana Think Tank Forum 2024, который прошел с участием президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: Сенат РК

Глава Сената выступил с докладом на II Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству в рамках проходящего сегодня Astana Think Tank Forum 2024.

В ходе своего выступления Маулен Ашимбаев отметил, что современный этап глобального развития характеризуется возросшими геополитическими дисбалансами и нестабильностью в международных отношениях. Одним из следствий этого процесса является возросшая роль и ответственность средних стран в обеспечении безопасности и стабильного развития.

«Важные тезисы о возрастающей роли средних стран в ходе пленарного заседания Форума изложил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Традиционно находившиеся в тени крупных держав, средние страны сегодня выходят на передний план в поддержании региональной и глобальной стабильности и устойчивом развитии мира. Это обусловлено их гибкостью, расположенностью к диалогу и конструктивному взаимодействию. Все последние годы Казахстан продвигает политику конструктивного взаимодействия и сотрудничества для смягчения актуальных глобальных и региональных проблем. И у нас есть осязаемые и конкретные результаты, демонстрирующие, что средние страны могут быть достаточно эффективными в продвижении глобальной повестки и решении многих актуальных проблем современного мира», – сказал спикер Сената.

В нынешних условиях, когда прежние механизмы и институты показывают свою неэффективность, по мнению Маулена Ашимбаева, миру нужны новые форматы сотрудничества, предупреждения и разрешения конфликтов. Особое внимание в этом контексте Спикер Сената уделил инициативам Казахстана по укреплению диалога и обеспечению устойчивого развития мира.

«Уже больше 20 лет Казахстан проводит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, ставший за это время действенным механизмом, как сближения мировых религий, так и выработки единых подходов в борьбе с глобальными вызовами: бедность, неравенство, экстремизм, ксенофобия, глобальное потепление. Благодаря усилиям, предпринимаемым главой государства по продвижению идей сохранения мира, укрепления культуры взаимного уважения и сотрудничества, на VII Съезде за одним столом удалось собрать духовных лидеров мира. Буквально на прошлой неделе мы провели первый Форум молодых религиозных лидеров для того, чтобы обеспечить преемственность диалога лидеров старшего поколения. Казахстан все последние годы принимает активное участие в разрешении межгосударственных и других конфликтов. Таким образом, наша страна уже ведет себя как ответственное государство, вносит свой вклад в стабильное и безопасное развитие мира. Здесь позиции стран Центральной Азии очень схожи», – акцентировал внимание участников Форума председатель палаты.

Отмечая возрастающую субъектность регионов Центральной Азии в международных вопросах, Маулен Ашимбаев обозначил ключевые механизмы по углублению сотрудничества в Центральной Азии. Речь шла, как о межпарламентском взаимодействии, так и об укреплении связей в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Парламентская дипломатия становится катализатором продвижения региональной повестки и укрепления правовой базы региональной кооперации. Важное значение имеет дальнейшее расширение сотрудничества между бизнесом центральноазиатских стран, взаимодействия в водной и гуманитарной сферах. Сохраняет свою актуальность задача по развитию транспортных коридоров для дальнейшего укрепления сотрудничества стран региона. Опираясь на прочный фундамент исторической и культурной общности, регион обретает новую силу и единство. Уверен, что наши совместные усилия, основанные на принципах взаимного уважения, доверия и прагматизма, приведут к тому, что Центральная Азия станет в предстоящие годы одним из самых динамичных, благополучных и перспективных регионов мира. Поэтому очень важно поддерживать инициативы президентов наших государств по углублению сотрудничества в Центральной Азии, используя различные механизмы», – отметил Маулен Ашимбаев и подчеркнул, что на этом пути важно консолидировать совместные усилия вокруг реализации общих задач.

В мероприятии также приняли участие руководители ведущих казахстанских и зарубежных аналитических центров, исследователи, эксперты и дипломаты. В ходе Форума выступили директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов, начальник Управления изучения вопросов региональной безопасности Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Шарифзода Саидхомид и старший научный сотрудник по вопросам Каспия, Caspian Policy Center (США) Эрик Руденшиолд.

Отметим, 16-17 октября в столице состоялся первый Astana Think Tank Forum 2024 на тему: «Средние державы в меняющемся глобальном порядке: укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития», организованный Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК под эгидой Международного форума Астана.

В течение двух дней работы Форума внимание международного экспертного сообщества было сосредоточено к геополитическим, экономическим и стратегическим аспектам взаимодействия на пространстве от Атлантики до Тихого океана.