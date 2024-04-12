Токаев высказался о паводках в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

В ходе выступления президент поздравил с Днем работников науки Казахстана и остановился на текущей ситуации в стране.

«Как вам известно, ряд регионов страны серьезно пострадал от сильнейших наводнений, равных которых не было более 80 лет. Затоплены многие населенные пункты. В целом, обстановка очень сложная. Сейчас правительством в оперативном порядке принимаются все необходимые меры. Я дал соответствующие поручения. Ситуация с паводками находится на контроле. От стихийных бедствий страдают и другие страны. По всему миру происходят землетрясения, пожары и наводнения. Одним словом, глобальные климатические изменения привели к росту числа природных катаклизмов. В 1980-1985 годах в мире было зафиксировано около 1700 катастроф, а в 2010-2015 годах их количество превысило 3700», — пояснил он.

Таким образом, продолжил президент, за столь короткое время число стихийных бедствий выросло вдвое, и почти половина из них связаны с водой. Безусловно, это представляет серьезную угрозу для всего человечества. Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения.

По его словам, одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука.

«Во время нынешних паводков мы особенно остро ощутили нехватку квалифицированных специалистов и ученых в стране. Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда. К сожалению, приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания. Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушло 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого. Поэтому крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны», - сказал глава государства.

Возвращаясь к проблеме паводков, он подчеркнул, что сейчас перед нами стоят очень сложные и масштабные задачи.

«Мы должны оказать всю необходимую поддержку людям, пострадавшим в результате стихии. Это работа потребует больших затрат. Но мы полностью выполним все свои обязательства перед народом. Это наш долг. Для меня это самая важная и первостепенная задача», — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Он также заверил, что Казахстан преодолеет все трудности, и поблагодарил всех за работу и терпение, толерантность.