Важность информационного взаимодействия

Международное сотрудничество
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Ануар Калмыков

В Москве открылся медиафорум «Россия – Казах­стан: актуальные вопросы взаимодействия СМИ», приуроченный к 120-летию российского информационного агентства ТАСС.

фото с сайта akorda.kz

В работе мероприятия с казахстанской стороны приняли участие Государственный советник РК Ерлан Карин, заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Российской Федерации Даурен Абаев, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и первые руководители крупнейших медиахолдингов и СМИ Казахстана.

С российской стороны участие приняли заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, генеральный директор ИА ТАСС Андрей Кондрашов, первый заместитель директора ИА ТАСС Михаил Гусман, генеральный директор АНО «Общест­венное телевидение России» Виталий Игнатенко, главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и другие руководители и представители ведущих российских масс-медиа.

Выступая на форуме, Ерлан Карин поздравил информагентство ТАСС с юбилеем, отметив высокий мировой авторитет главного информационного агентства Российской Федерации, профессионализм его руководства и коллектива. Государственный советник Казахстана подчеркнул, что проводимый медиафорум является ярким свидетельством динамично развивающихся казахстанско-российских отношений дружбы и союзничества.

В рамках мероприятия Ерлан Карин по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева вручил гендиректору ИА ТАСС Андрею Кондрашову орден «Достық» II степени за вклад в развитие отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

На форуме были обсуждены планы казахстанских и российских СМИ по реализации совместных медиапроектов, состоялся конструктивный обмен мнениями о перспективах развития СМИ, внедрении новых цифровых технологий и других актуальных вопросов информационного взаимодействия.

#Казахстан #Москва #СМИ #медиафорум

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