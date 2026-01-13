Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Кокшетау прошло совещание, где поднимались вопросы социальной сферы региона. Заседание проходило на площадке Aqmola Digital с участием акима области Марата Ахметжанова, вице-министров социального блока и руководителей профильных направлений центральных госорганов и региона.

В первую очередь участники обсудили проблемы в сфере здравоохранения региона, поскольку улучшение отдельных показателей не снимает ключевые болевые точки. Было отмечено, что ожидаемая продолжительность жизни в области – 74,2 года. При этом за 10 месяцев 2025 года снизилась общая смертность на 4%, младенческая – на 36,7%, смертность от туберкулеза – на 29,6%. Отдельно рассмотрели материнскую смертность: при прогнозе 11,8 фактический показатель составил 49,6 на 100 тыс. живорожденных.

– Для людей важны не цифры в отчетах, а понятный результат: чтобы помощь была доступной, своевременной и качественной. Каждый построен­ный объект должен работать «под ключ» – с лицензией, оборудованием и кад­рами. А по таким чувствительным показателям, как материнская смертность и сердечно-сосудис­тые заболевания, нужны не разрозненные меры, а единая управленческая связка и персональная ответственность на всех уровнях, – сказала Аида Балаева.

В числе обсуждаемых тем были также проблемы в образовании, которые начинаются с дошкольного звена. При охвате 97,1% в очереди – свыше 3 тыс. детей, что говорит о предельной нагрузке на сеть. Уже к 2028 году специалисты прогнозируют дефицит до 4 тыс. ученических мест.

Что касается качества образования, то его сдерживает кадровый дефицит. В регио­не не хватает 690 педагогов дошкольного образования, в частном секторе доля педагогов с квалификационными категориями составляет лишь 13,4%.

Аким области Марат Ахметжанов в свою очередь рассказал, что на сегодня в Акмолинской области нет трехсменных и аварийных школ. И регион первым в республике выполнил план по строительству средних общеобразовательных учреждений в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

В сфере социальной защиты и занятости ключевой проблемой назвали качество данных, от которых зависит адресная помощь. Отмечено, что в Единую цифровую платформу заведено 727 организаций, при этом выявлены случаи, требующие перепроверки, включая двойную занятость и искажения кадровой отчетности.

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, в регионе трудоустроено 33,5 тыс. человек, при этом активно развиваются субсидируемые рабочие места. Адрес­ная помощь охватывает более 7 тыс. семей, а лица с инвалидностью получают технические средства и услуги через электронные сервисы.

Кадровая повестка тоже стала темой для обсуждения. По линии Министерства науки и высшего образования было отмечено: в области работают три вуза (13,1 тыс. студентов, из них 4,7 тыс. по госзаказу) при ежегодной потребности экономики около 12,5 тыс. работников, причем более половины спроса приходится на ТиПО. Следовательно, требуется точнее настраивать региональный образовательный заказ и усиливать раннюю профориентацию.

Говорилось и об устойчивом росте в сфере туризма и спорта. Как отметил заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев, основной турпоток формирует Щучинско-Боровская курортная зона. В числе приоритетных задач – развитие курортных зон Зеренды, Сандыктау, Акколя, строительство Конгресс-центра в Бурабае, а также реализация Комплексного плана развития курортной зоны на 2025–2029 годы. Отдельное внимание уделено детско-юношескому туризму и международному продвижению региона при поддерж­ке национальной компании Kazakh Tourism.

Среди проблемных вопросов названо отсутствие современного футбольного стадиона. Также актуальны задачи по коммерциализации футбольного клуба «Окжетпес», масш­табированию многофункцио­нальных детских центров образования и спорта с привлечением инвесторов. К слову, спортсмены Акмолинской области уже завоевали восемь олимпийских лицензий по шорт-треку, ожидается получение лицензий по лыжным гонкам и биатлону для учас­тия в зимних Олимпийских играх-2026.

Также в ходе рабочей поездки заместитель Премьер-министра Аида Балаева провела встречу с членами Общественного совета Акмолинской облас­ти. На ней отдельно обсудили, как выстроить устойчивую обратную связь с населением и усилить общественный контроль за качеством предоставления социальных услуг.

По итогам совещания Аида Балаева дала ряд поручений: подготовить отдельный план по образованию, усилить контроль в здравоохранении с фокусом на материнскую смертность, кадры и запуск ПМСП «под ключ», завершить верификацию данных в соц­сфере и исключить двойное финансирование. Кроме того, поручено синхронизировать подготовку кадров с потребностями региона и ускорить инфраструктурные решения по линии МНВО, туризма и спорта с четкими сроками и ответственными за исполнение.