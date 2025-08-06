Важный инструмент урегулирования споров

Вчера в Казахстане отметили День медиа­торов. Дата появилась в отечественном профессиональном календаре 14 лет назад: 5 августа 2011 года был введен в действие Закон РК «О медиации».

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Медиация – это законная форма альтернативного досудебного урегулирования споров с участием третьей, не заинтересованной в исходе конфликта стороны. Этой стороной и является медиатор, помогающий участникам прийти к обоюдовыгодному соглашению.

Деятельность медиатора основана на принципах добровольности, равенства, беспристрастности и конфиденциальности. Он не выступает на чьей-либо стороне, а обеспечивает баланс интересов. Обратиться к медиатору за помощью можно по самым разным вопросам – от семейных отношений до урегулирования противоречий по части бизнеса.

Неоднократно отмечал важность института медиации Глава государства, признавая ее как «инструмент урегулирования споров и укрепления общественного согласия». В 2021 году в силу вступили поправки в действующий Закон РК «О медиации», расширившие возможности внесудебного урегулирования споров. Президент назвал это важным шагом в построении «слышащего государства», где граждане могут решать конфликты через диалог.

На сегодня в Казахстане действуют 23 организации медиаторов, в которые входят свыше 2 000  профессиональных медиаторов. Еще 1 800 общественных медиаторов оказывают казахстанцам бесплатную правовую помощь в регионах. С начала года представители социально уязвимых категорий населения получили более 10 тыс. бесплатных консультаций. В регионах функционируют 98 кабинетов медиации, проведено свыше 900 общественных приемов, направленных на оказание правовой помощи, урегулирование конфликтов и поддержку граждан в кризисных ситуациях.

Особая категория – этномедиация. Уже три года в Казахстане функционирует Центр этномедиации, задача которого – подготовка профессиональных этномедиаторов и совершенствование медиативных практик.

В задачу этномедиатора входит урегулирование конфликтов и сохранение мира и согласия между представителями разных этнических групп. Центром разработана учебная программа по обучению будущих этномедиаторов и профессиональных переговорщиков. Проводятся семинары по базовым основам этномедиации, участие в которых принимают акимы сельских округов, участковые инспекторы, школьные педагоги-психологи.

Большую работу по развитию института этномедиации, предупреждению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений проводит Ассамблея народа Казахстана. Главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации, член республиканского Совета этномедиации АНК Талшин Италиева была участницей первого заседания Совета медиации ассамблеи в августе 2015 года.

– На сегодняшний день медиация является одним из актуальных эффективных способов разрешения конфликтов, более мягкой и гибкой формой урегулирования претензий. Население действительно предпочитает решать возникшие проблемы с помощью медиаторов, – отмечает эксперт.

Если говорить конкретно о работе этномедиаторов, то их основная задача, уточняет Талшин Италиева, профилактика межэтнических конфликтных ситуа­ций, а при их возникновении – разрешение ситуации без доведения ее до масштабного конфликта с применением методов постконфликтного урегулирования. Важным этапом должна стать Концепция дальнейшего развития института внесудебной медиа­ции, которую планируется утвердить до конца года.

