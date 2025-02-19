Ведомство по недопущению авиапроисшествий создадут в Казахстане

Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Премьер-министр поручил ускорить работу в данном направлении

Фото: пресс-служба правительства РК

Отдельное ведомство по недопущению авиапроисшествий создадут в Министерстве транспорта РК. Об этом стало известно в ходе заседания правительства, сообщает Kazpravda.kz

«По международной практике проведение расследований и принятие мер по недопущению авиапроисшествий осуществляется отдельным ведомством. Однако министерством затягивается работа по принятию мер по внесению необходимых поправок в законодательство. Поручаю ускорить данную работу. Эта служба должна заработать уже в текущем году», – отметил премьер-министр Олжас Бектенов.

Кроме того, он высказался по поводу задержек авиарейсов.

«Проводится работа по увеличению частоты внутренних перелетов, а также по расширению географии международных полетов. Однако имеются факты задержек авиарейсов. Зачастую это вызвано неслаженной работой между авиакомпаниями и аэропортами. Поэтому поручаю министерству проработать соответствующие механизмы взаимодействия», – указал глава кабмина.

В свою очередь вице-министр транспорта Талгат Ластаев сообщил о новой услуге при задержках авиарейсов.

«Цифровая трансформация авиационной отрасли Казахстана продолжает развиваться в рамках крупных проектов государственно-частного партнерства. Уже внедрены системы электронного документооборота в грузоперевозках «E-freight». В аэропортах страны активно используется система электронного удостоверения личности «E-doc-airport», позволяющая пассажирам проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов.

На стадии внедрения находятся такие инновации, как биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полетов и расхода топлива, а также цифровая услуга страхования при задержках рейсов. Это специальный сервис, интегрированный в приложение для продажи авиабилетов, он позволит пассажирам страховать и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса», - рассказал Ластаев.

 

#ведомство #Минтранспорта #авиапроисшествия

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