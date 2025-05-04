Ведущие хирурги РК и РФ провели успешные операции детям с тяжелыми заболеваниями

Здравоохранение
104

В Караганде на базе Многопрофильной областной детской больницы прошел международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Мастер-класс состоялся в рамках благотворительного проекта MUMKINDIK. Он объединил ведущих хирургов из Казахстана и России, чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Главным экспертом выступил профессор Игорь Киргизов — один из ведущих детских хирургов России. Под его руководством прошли сложнейшие лапароскопические и видеоассистированные операции. За процессом наблюдали 25 хирургов из разных регионов Казахстана, в том числе из Астаны и Петропавловска, а также 37 педиатров и гастроэнтерологов Карагандинской области.

В рамках обучающего мероприятия было проведено 11 операций, все прошли успешно. Еще 18 детей получили бесплатные консультации. Теперь благодаря обучению и казахстанские врачи смогут самостоятельно проводить такие вмешательства.

Одна из участниц поделилась своей историей: её сын Давид родился без анального отверстия, и семья рассматривала лечение за границей, но не могла себе этого позволить. Благодаря проекту операция прошла в Казахстане, и, по ее словам, именно участие профессора Киргизова стало решающим.

#Казахстан #здравоохранение #медицина #Россия #операции #малоинвазивная детская колопроктология

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Передвижной концерт в честь героев Великой Победы прошел в Усть-Каменогорске
Гигантский войлочный ковер с изображением тюльпана изготовили жамбылские мастера
Участок проспекта Абылай хана перекроют на ремонт в Астане
В главном зерносеющем регионе страны продолжается подготовка к посевной кампании
В столице стартовала акция «Адреса заботы» в честь 80-летия Победы
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету
Рост производства мяса в Казахстане: уверенная динамика развития отрасли
Гигантскую опухоль мозга удалили трехмесячной девочке столичные нейрохирурги
Канело во второй раз стал абсолютным чемпионом мира
Леди Гага дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио
Наследие тюльпанов: Каратау стал ареной для праздника спорта и традиций
20 новых пожарных депо будет введено в эксплуатацию до конца года в РК
Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференцию в мире
Программа «С дипломом в село» обеспечит жильём 2,8 тыс. молодых специалистов в 2025 году
Ведущие хирурги РК и РФ провели успешные операции детям с тяжелыми заболеваниями
Промывка почвы на более 134 тыс. га земель завершилась в Туркестанской области
Трамп опубликовал свою фотографию в образе папы римского
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Будет ли в столице новый сквер?
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Заморозки снова придут в Казахстан
Токаев произвел кадровое назначение
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Социальный автокараван проехал по селам
Глава Казахстана поздравил президента и народ ЮАР с Днём свободы
Школьное питание: Минздрав применяет новые подходы госконтроля
Паводки в СКО: укрепляется защитный вал на реке Есиль
В Астане готовятся к военному параду
Большая вода: спасатели работают в СКО круглые сутки четвертый день
Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда

Читайте также

Гигантскую опухоль мозга удалили трехмесячной девочке столи…
Два ангела-хранителя
AstraZeneca выпустит в мае первую партию своих препаратов в…
Кого коснется повышение отчислений на ОСМС – законопроект

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]