Фото: Минздрав РК

Мастер-класс состоялся в рамках благотворительного проекта MUMKINDIK. Он объединил ведущих хирургов из Казахстана и России, чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Главным экспертом выступил профессор Игорь Киргизов — один из ведущих детских хирургов России. Под его руководством прошли сложнейшие лапароскопические и видеоассистированные операции. За процессом наблюдали 25 хирургов из разных регионов Казахстана, в том числе из Астаны и Петропавловска, а также 37 педиатров и гастроэнтерологов Карагандинской области.

В рамках обучающего мероприятия было проведено 11 операций, все прошли успешно. Еще 18 детей получили бесплатные консультации. Теперь благодаря обучению и казахстанские врачи смогут самостоятельно проводить такие вмешательства.

Одна из участниц поделилась своей историей: её сын Давид родился без анального отверстия, и семья рассматривала лечение за границей, но не могла себе этого позволить. Благодаря проекту операция прошла в Казахстане, и, по ее словам, именно участие профессора Киргизова стало решающим.