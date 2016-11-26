​Вехи большого пути

Их, в частности, поразила богатая коллекция наград, которых Первый Президент Казахстана был удостоен за выдающиеся заслуги в деле укрепления и развития дружбы и сотрудничества между государствами. Офицер полиции Мирас Коккозов сравнил первое посещение историко-культурного центра Первого Президента с машиной времени: он смог увидеть, как создавалось настоящее независимого Казахстана.

Большой интерес вызвали документы и фотографии, добавившие новые штрихи к портрету Президента, прошедшего путь от рабочего на стройке Магнитки до Лидера нации. По мнению начальника отдела кадровой работы УВД Караганды подполковника Жанатая Сембекова, рассказывая молодым о Президенте, его жизненном пути, важно подчеркивать роль труда в становлении личности.