Вековой юбилей

Столетие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова отметили в Военном институте Сил воздушной обороны (ВИСВО).

С именем героя

Имя Талгата Бегельдинова Актюбинскому высшему летному училищу гражданской авиации было присвоено 4 августа 1992 года. Через два года при училище создается военный факультет Военно-воздушных Сил Казахстана. 4 июня 1996 года учебное заведение преобразуется в Высшее военное авиационное училище, которое 10 июля ­2003-го получает статус Военного института Сил воздушной обороны.

Юбилейные мероприятия в Актобе начались с возложения цветов к бюсту дважды Героя Советского Союза, установленному на территории института в 2009 году. Свое признание великому воину-фронтовику выразили руководство области и города, института, его выпускники, курсанты и их родные, а также ветераны Вооруженных сил республики, представители общественных организаций.

– Личный состав Военного института сил воздушной обороны имени дважды героя Советского Союза Талгата Бегельдинова по случаю 100-летия со дня рождения прославленного летчика торжественным порядком построен, – отчеканил начальник штаба ­ВИСВО полковник Федор Стрелков.

Со знаменательной датой позд­равила собравшихся на площади заместитель акима области Булбул Елеусинова:

– Сегодня мы являемся свидетелями большого события, которое отмечается не только в Актобе, но и по всей республике. Мы гордимся достойным сыном казахского народа. Для актюбинцев большая честь, что здесь готовят военных специалистов не только для нашей страны, но и для соседних государств. Все они мечтают стать такими же асами своего дела, как Талгат Бегельдинов. В военном институте дают не только хорошие знания, но и воспитывают патриотов, благородных духом людей.

– Жизнь Талгата Бегельдинова – пример доблести и отваги, профессионализма и преданнос­ти Родине. За годы войны он совершил 305 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. Это 500 часов в воздухе. За героические подвиги награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней, был дважды удостоен звания Героя Советского Союза, – напомнил боевые заслуги героя начальник ВИСВО, генерал-майор авиации Даурен Косанов.

Затем с трибуны зачитали позд­равление космонавта, обладателя звания «Халық Каһарманы», генерал-лейтенанта авиации Талгата Мусабаева. Он всегда помнит, в честь кого назвали его родители. С человеком-легендой его связывали и другие жизненные моменты. Вместе с тем в этот памятный день Талгат Мусабаев оценил высокую квалификацию профессорско-преподавательского, летно-инструкторского и инженерно-технического состава института, выпускником которого он является в числе более 2 500 подготовленных офицеров.

Здесь уместно заметить, что сегодня коллектив Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова представляют почти 300 действующих офицеров ВС РК, а также офицеры запаса, имеющие многолетний опыт эксплуатации авиационной техники. Среди них два доктора PhD, восемь кандидатов наук и 49 магистров. И эти показатели, как было сказано, будут расти благодаря тому, что развитие научного потенциала является одним из приоритетных направлений стратегии нашего государства.

Заместитель Главнокомандующего Сил Воздушной обороны по боевой и физической подготовке полковник Талгат Сыздыков окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. История училища берет свой отсчет с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной 20 марта 1940 года. Талгат Сыздыков гордится тем, что одним из первых выпускников той школы был Талгат Бегельдинов, единственный казах – дважды Герой Советского Союза. Также он сообщил, что темой его первого реферата по военной истории стало получение первой звезды Героя Талгатом Бегельдиновым.

– В годы Великой Отечественной войны за каждый сотый вылет летчикам-штурмовикам давали звание Героя Советского Союза, потому что каждый их вылет был сопряжен с большой опасностью. Большие потери были именно среди них. У нас было несколько встреч, Талгат Бегельдинов всегда говорил о необходимости прививать молодежи чувство патриотизма, – отметил председатель областного Совета ветеранов Вооруженных Сил Кажымукан Сатенов.

Ветеран посоветовал курсантам найти и прочитать книгу Талгата Бегельдинова «ИЛы атакуют», написанную в 1966 году, и посмотреть фильм «Подняться в воздух».

Музей – в подарок

Одним из самых ярких событий дня стало открытие музея имени Талгата Бегельдинова на территории Военного института. В этом году юбилей героя совпал с двадцатилетием первого выпус­ка института. Замечательную идею руководства вуза поддержали офицеры, окончившие ВИСВО в августе 2002 года.

– Мы отремонтировали здание, обновили его кровлю, затем наполнили музей экспонатами. Складывались на подарок, кое-что делали своими руками. В нашем выпуске было 54 пилота. Сам я сейчас на пенсии, являюсь старшим преподавателем на кафедре тактики, – рассказывает полковник Мурат Жакишев.

Кстати, этот институт окончил и его сын.

– После выпуска служил в войсках. По профессии штурман, освоил пять типов самолетов. В те годы здесь готовили по четырем специальностям: летчиков, штурманов, офицеров боевого управления и инженеров. В данный момент прохожу службу в военном институте, который окончил 20 лет назад, и я горд этим, – подключился к беседе начальник штаба учебно-авиационного центра ВИСВО подполковник Максат Уайс.

Алмазу Шапазилову на юбилейные мероприятия пришлось лететь издалека. В данный ­момент гражданин Казахстана по конт­ракту работает в российской авиакомпании «Якутия». Много лет назад он решил продолжить дело отца Бейбита Орынбасаровича. Тот родом из Жамбылской области, сейчас пенсионер живет в Алматы.

– В ВИСВО поступил в ­1998-м. С 2002 по 2007 год проходил службу в воинских частях в званиях от «лейтенанта» до «капитана». Затем перешел в гражданскую авиацию. Лично общаться с Талгатом Якубековичем не пришлось, мы были курсантами и самое большое, что могли себе позволить – поздороваться, когда он приходил в клуб. Нам было по 18–19 лет. Сейчас наша жизнь складывается по-разному, но мы помним его наставления. Я – единственный в нашем выпуске действующий гражданский пилот. Все, с кем учился, уже командиры частей или заместители, инструкторы на вертолетной, военно-транспортной авиации, – говорит Алмаз Шапазилов.

Он вспомнил, что первый выпуск насчитывал около 180 человек. Желая сделать приятное для alma mater, они увлеченно собирали среди знакомых книги, альбомы для музея, посещали ветеранов, их родственников. Если невозможно было получить оригинал свидетельств прошлого, то делали дубликаты. Сам Алмаз Шапазилов сейчас летает на «Боинг-737», перед поездкой нужной модели не оказалось, потому привез в Актобе копию «Боинг-747». Его однокурсники, дослужившиеся до руководителей компаний «Скат» и «Эйр Астана», также передали свои подарки музею.

Благодарности, медали и концерт

Торжества во второй половине дня продолжились в Өнер орталығы.

– Жизнь и подвиг Талгата Бегельдинова, с честью прошедшего все тяготы войны, давно стали легендой. Имя великого патриота, достойного сына казахского народа навечно останется в наших сердцах, и мы всегда будем чтить память о нем, на его примере воспитывая подрастающее поколение, – отметил аким области Ондасын Уразалин.

За выступлением последовало вручение ряду сотрудников ­ВИСВО благодарственных писем. Кстати, гостям мероприятия и личному составу института в этот день вручили юбилейные медали, специально изготовленные в честь 100-летия Талгата Бегельдинова. Торжественный вечер завершился большим концертом коллективов художественной самодеятельности Военного института и Актюбинского гарнизона.

Научная конференция

Следует отметить, что праздничные мероприятия не ограничились одним торжественным днем. В рамках подготовки к круглой дате весной в ВИСВО прошла XVI Международная научная конференция. В ее работе приняли участие начальник Департамента военного образования и науки, доктор военных наук, профессор, генерал-майор Жумабек Ахметов и начальник Академии Национальной гвардии РК, доктор философии (PhD) генерал-майор Бауыржан Абжанов. В заочном формате свой вклад в научное мероприятие внесли представители десяти высших учебных заведений и организаций из Казахстана, России и Беларуси.

Работа конференции складывалась из деятельности четырех секций, где участники заслушали доклады по вопросам истории войн и военного искусства, совершенствования профессио­нальной подготовки военных специалистов, эксплуатации вооружения и военной техники. Так, подполковник Аслан Дюйсенбаев изложил теорию внедрения беспроводных сис­тем передачи электроэнергии для зарядки батарей беспилотных летательных аппаратов, поскольку сегодня особое внимание уделяется повышению надежности, экономичности и боевой эффективности радиоэлектронных бортовых систем БПЛА и ДПЛА.

По итогам конференции разработан сборник, в который вошли 70 научных материалов и статей.