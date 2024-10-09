Верховный суд подтвердил оправдательный приговор в деле о смертельном ДТП

По телесным повреждениям судебно-медицинские эксперты сделали вывод о нахождении Юсупова за рулем необоснованным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК рассмотрела уголовное дело в отношении Б. Юсупова, сообщает Kazpravda.kz

Приговором суда, оставленным без изменения, апелляционной инстанцией, гражданин признан невиновным и оправдан ввиду отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения.

«Согласно статье 19 УПК обвинительный приговор суда не может быть основан на предположениях. Было установлено, что в результате ДТП и опрокидывания автомобиля погиб потерпевший, а Юсупов получил телесные повреждения. Они оба обнаружены вне салона автомобиля. По показаниям свидетеля - общего знакомого потерпевшего и подсудимого, с места их встречи потерпевший уехал, сев за руль своей служебной автомашины, которая затем попала в ДТП. Подсудимый находился на переднем пассажирском сиденье. Эти показания свидетель давал с самого начала следствия», – говорится в официальном сообщении.

Подсудимый в ходе всех допросов рассказал, что был пассажиром, а машиной управлял потерпевший. В левом боковом кармане с водительской стороны обнаружены документы, принадлежащие потерпевшему.

По заключению эксперта, скорость автомобиля составляла более 188 км/ч.

В деле имеются данные, что потерпевший более 34 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 23 раза за превышение установленной скорости движения.

«Доводы протеста прокурора о том, что по имеющимся телесным повреждениям судебно-медицинские эксперты сделали вывод о нахождении за рулем Юсупова, необоснованным. Проведенные экспертизы содержат только вероятностные суждения. Сами эксперты в суде показали, что специфических телесных повреждений для однозначного вывода о взаиморасположении на водительском и пассажирском сиденьях потерпевшего и Юсупова не имеется», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Таким образом, одни только предположительные выводы экспертов при наличии других опровергающих обвинение доказательствах являются недостаточными для утверждения вины подсудимого.

На основании изложенного, судебная коллегия отклонила протест прокурора и оставила в силе оправдательный вердикт суда.