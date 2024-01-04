Верная диагностика – половина лечения

Общество
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Раушан Утеулина

Благотворительный фонд AYALA передал Кокшетау ретинальную камеру Forus NЕО, которая помогает врачам диагностировать
и лечить нарушения зрения у новорожденных.

фото пресс-службы фонда

Это шестая ретинальная камера, подаренная фондом медицинским учреждениям Казахстана.

– В перинатальный центр многопрофильной областной больницы поступают роженицы из Кокшетау, области и близлежащих регионов. Число недоношенных детей увеличивается. Последние три года мы активно занимаемся диагностикой и ранним офтальмологическим скринингом. Только в 2023-м выявлено 56 случаев ретинопатии у недоношенных малышей. Наш офтальмолог Айгерим Жуматаева прошла специальное обучение. Благодаря фонду АYALA в перинатальном центре появилась ретинальная камера, которая помогает на ранней стадии выявлять ретинопатию недоношенных, предупреждать осложнения и инвалидизацию по зрению у детей, – сообщил директор многопрофильной областной больницы Нурлан Жаров.

Как отметили в пресс-службе фонда, первой на призыв помочь Акмолинскому областному перинатальному центру откликнулась компания «Камаз Инжиниринг», перечислив 1 000 000 тенге. Чтобы поддержать это доброе дело, сотрудники PTC Holding в сентябре­ пробежали Astana Marathon. Взнос компании, полученный за участие в этом крупнейшем событии, – 1 150 000 тенге – был добавлен к первому собранному миллиону. С апреля по сентябрь включительно VILED Group перечислила в AYALA средства с продажи благотворительного мерча в размере 717 552 тенге. Более 23,7 миллио­на тенге фонд смог привлечь от казахстанцев – через боксы, перечисления по QR-коду в Kaspi, через пожертвования в мобильном приложении Vlife.

– В этом проекте нам удалось вовлечь в благотворительность практически весь Казахстан, ведь наши боксы и таблички с QR-кодом стоят в сети АЗС Qazaq Oil почти по всей стране. Всего за полгода мы смогли реализовать большой по бюджету и значимости проект. Наше диагно­стическое оборудование будет работать в областном перинатальном центре Кокшетау не менее пяти лет. Своевременная диагностика – это половина успеха в спасении от инвалидности по зрению с рождения. Мы от всего сердца благодарим всех, кто поддержал наши усилия и помог оснастить медицинское учреждение современной удобной и простой в применении ретинальной камерой, – отметила Айдан Сулейменова, основатель и президент благотворительного фонда AYALA.

Благодарность фонду и лично ее основателю Айдан Сулейменовой за представленную в областной перинатальный центр ретинальную камеру выразила и врач-офтальмолог Айгерим Жуматаева. Отдельно поблагодарила она за переданные знания и опыт в выявлении и лечении ретинопатии недоношенных специалиста Асель Шарипову.

– Благодаря новому оборудованию мы сможем не только успешно выявлять ретинопатию недоношенных, но и советоваться со старшими коллегами, а также делиться опытом нашего региона, – сказала она.

Добавим, что с помощью фонда 17 перинатальных и научных цент­ров Казахстана в 2023 году провели обследование глаз у 4 322 недоношенных новорожденных, у 1 210 детей была выявлена ретинопатия. На оборудовании фонда AYALA скринингом обеспечены 100% недоношенных детей из категории риска по ретинопатии, 340 детям врачи-офтальмологи смогли спасти зрение, своевременно проведя операции по лазерной коагуляции сетчатки глаз.

#дети #оборудование #Кокшетау #благотворительность #зрение #диагностика #AYALA

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