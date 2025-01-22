«Вернемся к тяпкам и граблям!» – мажилисмен о дополнительных для аграриев налогах за лизинг

Депутат считает, что непредсказуемые подходы органов государственных доходов явно ухудшают казахстанский инвестклимат и может привести к технологической отсталости аграрной отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров бьет тревогу в связи с тем, что налоговые органы выставили казахстанским аграриям налоговые «нарушения» на 32 миллиарда тенге по лизинговым операциям, образовавшимся в связи с занижением суммы подоходного налога у источника выплаты доходов нерезидентов, хотя валютные сделки между сельхозпредприятиями, лизинговыми компаниями и поставщиками-нерезидентами осуществлялись в рамках внешнеторговой деятельности, предусматривающих поставку товара из-за рубежа на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Он напомнил поручение главы государства на первом форуме работников сельского хозяйства обеспечить доступность и обновление парка сельхозтехники.

«Однако, буквально через две недели наши сельхозтоваропроизводители получили «письма счастья» от территориальных управлений Комитета государственных доходов. Сотни фермеров, а также лизинговые компании получили с «налоговой» уведомления о необходимости устранения нарушений налоговой отчетности, связанных с занижением суммы подоходного налога у источника выплаты доходов нерезидентов. Налоговые нарушения выставлены за период с января 2021 года по июнь 2024 года. Цена вопроса: более 32 млрд тенге дополнительных налогов на плечи фермеров. Следует отметить, что валютные сделки между сельхозпредприятиями, лизинговыми компаниями и поставщиками-нерезидентами осуществлялись в рамках внешнеторговой деятельности, предусматривающих поставку товара из-за рубежа на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с помещением предмета лизинга под таможенную процедуру в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан», - сказал депутат.

Он отметил, что таможенная очистка осуществлялась путем оформления таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, а таможенные пошлины и сборы, предусмотренные законодательством, были уплачены в полном объеме.

«Фермеры приобрели сельхозтехнику, добросовестно исполнив законодательные требования Республики Казахстан по экспортно-импортному контролю. Сделки экспорта-импорта прошли обязательную регистрацию в Нацбанке, договора получили учетную регистрацию, при выплате денег поставщику - уполномоченному органу в области экспортно-импортного валютного контроля предоставлены все документы, подтверждающие ввоз товаров», - продолжил Ходжаназаров.

По его словам, теперь вместо того, чтоб вести подготовку к новому посевному сезону, сельхозтоваропроизводители вынуждены направлять в региональные управления государственных доходов пояснения об отсутствии нарушений, указанных в уведомлениях.

«Однако, со стороны территориальных управлений пояснения фермеров не принимаются, ссылаясь на поручения «сверху», оказывается давление о немедленной уплате налогов, угрожая блокировкой банковских счетов и приостановлением хозяйственной деятельности. В целом, обложение КПН на нерезидента делает заключение внешнеэкономических договоров по поставке технологичного оборудования и современной техники мирового уровня, бессмысленными. Сельхозтехника и оборудование, поставляемые из-за рубежа, не имеют аналогов в Казахстане. Несмотря на существенный рост цен, обусловленный ростом курсов валюты, удорожанием логистики, спрос на них сохраняется. Однако, отсутствие последовательности в применении налогового законодательства негативно повлияет на возможность поставщиков и лизингодателей удовлетворять имеющиеся потребности субъектов АПК», - отметил мажилисмен, подчеркнув, что специальные таможенные режимы вводились не с целью уклонения от уплаты налогов, а в целях обеспечения потребности сельхозтоваропроизводителей в коротких сроках поставки.

Депутат считает, что непредсказуемые подходы органов государственных доходов явно ухудшают казахстанский инвестклимат и может привести к технологической отсталости аграрной отрасли, снижению конкурентоспособности на мировом рынке, повышению себестоимости, соответственно цен на продукты питания и росту инфляции во всей стране.