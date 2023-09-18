Вернул сироту в детдом и зарабатывал на его квартирах опекун в СКО

На бывшего опекуна ребенка-сироты завели уголовное дело в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

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Закрепленный акиматом Петропавловска опекун С. без разрешения органа опеки долгое время незаконно сдавал в аренду квартиры ребенка-сироты. При этом зарабатывать на этом жилье он продолжал и после того, как вернул ребенка в детдом, и опекунство было прекращено.

По нарушениям надзорный орган внес представление об устранении нарушений с принятием соответствующих мер и привлечением виновных должностных лиц к ответственности.

12 сентября по материалам прокуратуры полиция Петропавловска начала досудебное расследование по статье 142 Уголовного кодекса РК «Злоупотребление правами опекуна или попечителя».

Проводится досудебное расследование, в рамках которого будет установлен ущерб, причиненный ребенку. Дело находится на контроле облпрокуратуры.