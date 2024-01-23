Вернуть нельзя оставить

«В письме из акимата заявили, что подадут на нас в суд, если мы до 10 февраля не вернем денежную помощь, которую нам сам акимат и назначил. Мы не нарушали закон, никого не обманывали. За что на нас в суд?!» Такой звонок на днях раздался в усть-каменогорском корпункте «Казахстанской правды». В коротком рассказе пенсионерки из Риддера Любови Сикеты звучали и обида, и недоумение. Они с суп­ругом Петром Васильевичем – обычная семья, всю жизнь отдали горно-металлургическому производству. У мужа, например, 27 лет стажа в дробильном отделении обогатительной фабрики, они оба сегодня на инвалидности.

Долгое время городской бюджет с учетом их скромных пенсий помогал немолодой паре с приобретением топ­лива. И в феврале 2023-го Любовь Николаевна, как обычно, отправилась в горотдел занятости и социальных программ, заполнила выданное заявление, приложила необходимые справки для получения социальной выплаты.

– В Риддере зимы долгие, – начала пенсионерка. – Мы живем в коттедже на двух хозяев с печным отоплением. Покупаем грузовик дров и пять-шесть тонн угля, платим 300 тысяч тенге. Для нас это очень большая сумма. В прошлом году нам дали социальную выплату в 55 тысяч тенге, кому-то дали 60 тысяч. Я знаю одинокую пенсионерку Клавдию Гордееву, которая получает минимальную пенсию. Ей ни за что самой не накопить денег, поэтому она получила от акимата на уголь 80 тысяч тенге.

Всего в горняцком городе несколько десятков таких семей. В начале января каждой из них на домашний адрес принесли заказное письмо за подписью руководителя отдела занятости и социальных программ Риддера Гульмиры Оразбаевой. «Настоящим уведомляем вас о том, что вам необоснованно была назначена 10 февраля 2023 года и выплачена жилищная помощь, – значилось в послании. – Прошу вас перечислить указанную сумму в срок до 10 февраля 2024 года на счет госучреждения. В случае неперечисления будем вынуждены обратиться в суд».

– Ни разу не сталкивалась с тем, чтобы акимат отнимал пособие, которое сам же назначил, – грустно заметила Любовь Николаевна. – Нам еще и судом пригрозили, как будто мы хитрецы и обманщики. Это такой стресс для нас! Каждый день валидол пью.

Начинаем разбираться. В упомянутом горотделе занятости и социальных прог­рамм дали такое пояснение: выплаты были назначены на основании правил предоставления жилищной помощи, при наличии соответствующих подтверждаю­щих справок. Позже при проверке выяснилось, что еще в нояб­ре 2022 года в данные правила были внесены изменения. Нормы, позволяю­щие выделять из бюджета помощь на топливо, перестали действовать. Специалист, занимавшаяся оформлением, оказалась не в курсе, провела оформление по старому алгоритму.

– К нам многие сейчас идут, мы всем объясняем, что это бюджетные средства, их надо вернуть, – сказали в отделе. – Мы же не себе в карман эти деньги просим.

В управлении координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области подтвердили: ситуация вызвана пресловутым человеческим фактором. К оформлению выплат по ряду причин привлекли нештатного сотрудника, пенсионерку. Женщина, не знавшая о нововведениях, руководствовалась привычными старыми нормативами. Сейчас комиссия, созданная в акимате Риддера, должна провести служебную проверку, во всем разобраться.

– Речь идет не о таких больших деньгах, – дополнительно пояснили в обл­управлении.

С последним не поспоришь. Например, доходы Риддера в 2023 году, по официальным данным, составили примерно 11,4 млрд тенге. Что такое на этом фоне сумма меньше десяти миллионов? Пустяк. Правда, если рассматривать по отношению к каж­дой конкретной семье, для многих выплаченные денежные суммы являются критичными. В коллективном обращении в риддерский филиал партии «Amanat» пенсионеры так и написали: у многих из них тяжелые и хроничес­кие заболевания, львиную долю пенсий отнимают лекарства и лечение. Выплатить искусственно созданный долг в 60–70 тыс. тенге многим не по силам. «Как нам теперь возвращать деньги? В чем наша вина?» – выразили возмущение риддерцы.

Сейчас к разбору полетов подключился городской совет ветеранов. Как отметили общественники, акимат, безусловно, мог решить проблему спокойно, в рабочем порядке, путем внутренних ресурсов. Сложно понять, зачем в социальном отделе выбрали шоковый метод и начали запугивать стариков судом, заставили их нервничать, хвататься за сердце...

– Даже думать не хочется, что дойдет до исковых заявлений, – поделилась эмоциями общественница Зинаида Степанова. – Люди ни в чем не виноваты! В любом случае суд примет во внимание, в каких условиях живут пожилые люди и на какую пенсию.

Риддерская история еще раз подчерк­нула важность президентского курса на цифровизацию. По данным Министерства труда и соцзащиты населения, на сегодня благодаря сервису цифровой карты пособия и выплаты в проактивном формате получили 333,2 тыс. казахстанцев. Другими словами, жителям городов и сел не пришлось обивать пороги кабинетов, писать заявления, собирать справки. А у сотрудников акиматов отпала необходимость вручную вести оформление и расчеты. Никакого человеческого фактора! Работу практически пол­ностью выполнил электронный сервис – с погрешностью, близкой к нулю.

Сегодня в проактивном формате можно получить больше десятка пособий и выплат, а с 2025 года, как обещают в ведомстве, – все виды госуслуг в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты. Главное, чтобы электронный сервис и дальше «умнел», а Интернет становился более надежным, доступным, быстрым.

– Хочется верить, что руководство Риддера во всем разберется, – выразила надежду Любовь Сикета. – В формуле «вернуть нельзя оставить» легко пос­тавить запятую. Мы никогда не нарушали закон, нас не за что судить.