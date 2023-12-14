60-летний казахстанец стал чемпионом мира и Азии

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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

60-летний ветеран органов внутренних дел Сапар Сулейменов отличился на Кубке мира «Алтын батыр», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Фото: polisia.kz

Почетный гражданин Жетысайского района Туркестанской области Сапар Сулейменов много лет проработал в уголовном розыске в сфере внутренних дел и вышел на заслуженной отдых. Недавно он участвовал в Кубке мира «Алтын батыр» в Караганде.

«В соревнованиях по 100 видам спорта приняли участие около 1 200 спортсменов из 25 стран мира. В этом международном соревновании Сапар Оразбекович с явным преимуществом стал чемпионом мира по пауэрлифтингу и стритлифтингу (тяжелой атлетике) в весе до 90 кг. Еще одним его достижением стало участие 6 августа в чемпионате Азии по тяжелой атлетике, где он занял 1-е место», — рассказали в МВД.

Сегодня ветеран ОВД в качестве наставника молодых специалистов отдела полиции Жетысайского района делится профессиональным опытом и помогает оперативно раскрывать уголовные дела.

#тяжелая атлетика #полиция #Спорт #Туркестанская область #чемпион #ветеран

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